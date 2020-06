Zehn neue Busse sind bestellt : Verkehrsbetriwebe Kreis Plön leiden finanziell unter Corona

Fahrgastzahlen brechen ein – Demnächst kassieren die Fahrer wieder – Verkehrsbetriebe werden zur Darlehensaufnahme vom 4,3 Millionen Euro ermächtigt

von Michael Kuhr

03. Juni 2020, 15:02 Uhr

Plön | Die Corona-Pandemie geht auch an den kreiseigenen Verkehrsbetrieben Kreis Plön (VKP) nicht spurlos vorbei. Um die vor allem finanziellen Folgen der Krise zu bewältigen, haben die VKP beim Kreis die Ermächtigung beantragt, ein Darlehen bis zu einer Summe in Höhe von fast 4,3 Millionen Euro aufzunehmen. Dem hat der Hauptausschuss des Kreistages am Dienstag ohne Diskussion zugestimmt.

Während der Corona-Pandemie hatte der Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen Mitte März die Sperrung des Vordereinstiegs bei Bussen empfohlen. Diesem Rat waren auch die VKP gefolgt. Damit sollte der direkte Kontakt und eine mögliche Ansteckungsgefahr zwischen dem Personal und den Fahrgästen minimiert werden. Diese Vorsichtsmaßnahme hat sich durchaus bewährt, so VKP-Chef Friedrich Scheffer im OHA-Gespräch. Allerdings auch mit Folgen.

Hinzu komme nämlich, dass das Land alle Schulen und Kindergärten schloss. Vor diesem Hintergrund haben die VKP das Fahrplanangebot vorzeitig auf den Ferienbetrieb umgestellt, so dass bis zum Beginn der Osterferien auch vergütete Leistungen in der Schülerbeförderung nicht mehr erbracht und bezahlt wurden. Hinzu komme, so Scheffer, dass derzeit nur noch 30 bis 40 Prozent der sonst üblichen Fahrgäste die Busse nutzen, während der Fahrplanbetrieb praktisch weiterlaufe.

Weil eben auch die Fahrer keine Fahrscheine mehr verkaufen oder kontrollieren, fahren „deutlich mehr Fahrgäste, die nun hinten einsteigen, auch ,schwarz’, sprich ohne Fahrkarte“, so Scheffer weiter. Erschwerend kommt hinzu, dass es für manche schwer ist, überhaupt Fahrkarten zu kaufen. Das ist an zentralen Verkaufsautomaten möglich, in einigen Verkaufsstellen oder auch nur im Internet, wie in weiten Teilen des Kreises. „Das alles hat zu weniger Einnahmen in Höhe von 370.000 Euro geführt“, summiert Scheffer die Verluste. Allein 70.000 Euro macht dabei die weggefallene Schülerbeförderung aus. Möglichkeiten, dies auszugleichen, sieht der VKP-Chef derzeit nicht. Sie belasteten vielmehr die Liquidität der VKP, so dass rechtzeitig ein Ausgleich geschaffen werden muss.

Hinzu kommt, dass von den zehn in 2020 anzuschaffenden Bussen für die VKP acht durch Darlehen finanziert werden und die Finanzierung von zwei Fahrzeugen über Eigenmittel in Höhe von rund 365.000 Euro erfolgen sollte. Nunmehr sollen alle zehn Busse über Darlehen finanziert werden. Die damit nicht mehr benötigten Eigenmittel will die VKP zur Sicherung ihrer Liquidität einsetzen. Durch die Darlehensfinanzierung der zehn Busse wird die Summe aller Darlehen den bewilligten Betrag um etwa 200.000 Euro überschreiten. Deshalb die beantragte Genehmigung zur erhöhten Kreditaufnahme. Dem stimmte der Hauptausschuss auch voll zu.

Dennoch wird sich nun etwas im Busverkehr ändern, kündigte Scheffer im OHA-Gespräch an. Schon in der kommenden, spätestens in der übernächsten Woche werden die Fahrer durch eingebaute Glaswände so geschützt sein, dass Fahrgäste wieder vorne einsteigen und die Fahrer auch wieder kassieren werden. Scheffer hat zudem die Hoffnung, dass die VKP-Busse nach den Sommerferien wieder nach dem alten Fahrplan fahren werden. „Wir glauben aber nicht, dass wir die Fahrgastzahlen des letzten Jahres überhaupt noch erreichen werden.“ Denn viele potentielle Nutzer sind nun auf Autos umgestiegen und haben sich von den Bussen abgewandt. Diese müssten erst wieder zurückgewonnen werden. Noch sind sich auch Bund und Land alles andere als einig über finanzielle Hilfen für die überall angeschlagenen Verkehrsbetriebe. Noch sage der Bund dazu „nein“ und verweise auf die Länder. Eine Entscheidung darüber werde wohl erst in der zweiten Jahreshälfte fallen. Erst einmal hielten die VKP an einem „normalen Betrieb“ fest, um den Fahrgästen möglichst viel Platz und damit Schutz vor Ansteckung zu bieten – ungeachtet der Maskenpflicht.