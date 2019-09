Verkaufsverhandlungen gescheitert?

Feys Frist läuft ab: Politik will vor Entscheidungen Klarheit über Folgekosten und Nutzung / Bürgermeister braucht mehr Zeit

Avatar_shz von Constanze Emde

23. September 2019, 15:34 Uhr

Eutin | Knapp neun Monate nachdem Daniel Fey das Witwenpalais der Stadt Eutin zum Kauf angeboten hatte, erklärt er die Verhandlungen für gescheitert. Vier Angebote habe er der Stadt gemacht, sei in der Summe um mehr als eine Million nach unten gegangen – „aber ich bin nicht bereit, die Blockadehaltung einzelner weiter zu tolerieren“, sagt der 46-jährige Geschäftsmann. Und: „Die Frist, um vom Mietvertrag mit dem islamischen Verein zurückzutreten, läuft am 30. September ab.“

Sein neuestes Angebot an die Stadt: Zwei Millionen statt bislang 2,9 Millionen – inklusive „bislang nicht mit inbegriffen gewesenen historischen Inventars“, wie Fey betont. Zusätzlich habe er eine Stiftung dafür gewinnen können, den Inventar-Kauf mit einer sechsstelligen Summe zu unterstützen, so Fey. „Ich serviere der Stadt die Gesamtfinanzierung auf dem Silbertablett und sie müsste nur noch zugreifen.“

Der Hauptausschuss hielt vergangenen Dienstag am schon bestehenden Beschluss fest, den Bürgermeister die Verkaufsverhandlung im förderfähigen Rahmen von insgesamt 1,63 Millionen Euro (Wertgutachten plus 20 Prozent) weiterführen zu lassen.

Fey macht maßgeblich den CDU-Fraktionsvorsitzenden Matthias Rachfahl für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich. Dass auch andere Fraktionen mehr Informationen über Nutzungsmöglichkeiten und Folgekosten für die Sanierung des Palais fordern, lässt Fey als Argument nicht gelten: „Wenn Rachfahl ja sagt, machen die Grünen doch mit und dann reicht es schnell für eine Mehrheit.“

Nach OHA-Informationen sind mehr als zwei Fraktionen gegen das neue Angebot gewesen, zu viele Fragen seien offen. „Dass Herr Fey mich immer wieder für ein angebliches Scheitern verantwortlich macht, wird langsam langweilig. Er hat in einem gemeinsamen Gespräch, bei dem unter anderem auch der Bürgervorsteher Dieter Holst anwesend war, auf meine Frage hin, warum er mich immer als Hauptverantwortlichen nennt, gesagt, dass ich in meiner Funktion als Vorsitzender der stärksten Fraktion in Eutin natürlich am geeignetsten bin für diese Rolle“, sagt CDU-Chef Matthias Rachfahl auf Nachfrage.

Es gebe einen mehrheitlich getragenen Beschluss, der von der Verwaltung abgearbeitet werde. „Kostenaufstellungen hinsichtlich Umbau, Barrierefreiheit und Folgekosten liegen bisher nicht vor. Da können wir doch jetzt nicht blind sagen, wir kaufen das Gebäude ohne die Folgekosten zu kennen. Das wollen wir bei allen Projekten wissen, also auch bei diesem“, betont Rachfahl. Er habe das Angebot am Dienstag erstmals gehört und die CDU treffe solche Entscheidungen nicht ohne Fraktionsbeschluss.

Fey hält dem entgegen, dass es ein Nutzungskonzept gebe, das seit Sommer allen Fraktionen vorliege. „Da kann man das neue Angebot nicht ablehnen und sagen, es gebe keines“, sagt Fey und überreicht dem OHA ein 17-seitiges Papier mit der Überschrift „Projektskizze Nutzungskonzept Witwenpalais“, das ein Wirtschaftsingenieur und ein Coach aus Eutin formuliert haben.

Darin werden verschiedene Möglichkeiten angedacht: vom Ort der Begegnung über Ambiente-Trauung, als Sitz der Eutin GmbH und des Standesamtes sowie eines gastronomischen Bereiches oder als Filmkulisse. Allerdings weisen die Autoren selbst daraufhin, dass die Machbarkeit dieser Ideen erst noch zu prüfen sei. „Das ist nicht das Nutzungskonzept der Stadt, sondern des Verkäufers“, stellt Bürgermeister Carsten Behnk auf Nachfrage klar. Die Verwaltung habe der Politik ihre verschiedenen Nutzungsideen vorgestellt. Er habe aber verstanden, dass die Politik Zahlen brauche und wissen wolle, was eine Sanierung für die Nutzungsmöglichkeiten kosten würde. „Ich arbeite weiter mit Hochdruck an dem Projekt, telefoniere mir die Finger wund. Aber ich brauche Zeit, um die verschiedenen Fördertöpfe anzuzapfen. Da bitte ich den Verkäufer um Einsehen“, sagt Behnk.

Zum einen geht es um die Städtebaufördermittel für den Erwerb von Grundstück und Gebäude im förderfähigen Rahmen (1,63 Millionen Euro), die Stadt Eutin hätte dann noch ein Drittel selbst zu finanzieren. Zum anderen geht es um Förderungen für Kunstwerke und das kulturhistorische Inventar. Behnk hofft auf Feys Verständnis. „Auch wenn es ein wichtiges Kulturgut für die Stadt Eutin ist, kann ich bei unserer aktuellen Finanzlage nicht für einen reinen Krediterwerb sein. Wir können auf die Fördermittel nicht verzichten“, so Behnk. Fördermittel seien binnen einer Woche aber auch nicht zu akquirieren.