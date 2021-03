Corona aktuell : Verhaltenes Infektionsgeschehen in Ostholstein und Plön

Inzidenzen haben sich übers Wochenende kaum verändert: 34,9 in Ostholstein, 23,3 in Plön.

Eutin/Plön | Der in weiten Teilen der Republik erkennbare Trend kräftig steigender Infektionszahlen ist in Ostholstein und im Kreis Plön nicht angekommen: Carina Leonhardt von der Kreisverwaltung in Eutin meldete 24 Fälle über das Wochenende zwischen Freitag, und Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken. Im Kreis Plön ist sie leicht gestiegen, bleibt ab...

