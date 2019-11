Verhängnisvolle Whatsapp-Gruppe: Geldstrafe wegen Kinderpornos

Avatar_shz von Constanze Emde

07. November 2019, 16:08 Uhr

Eutin | Sexualität spielt im Leben von Uwe C.* eine große Rolle. So groß, dass er sich bereits zum zweiten Mal vor Gericht für seine Taten verantworten muss. In Eutin kam er für die Verbreitung kinderpornografischer Schriften mit einer Geldstrafe davon.

Doch von vorn: Uwe C. ist gelernter Maler, der seit Anfang der 2000er Jahre nach einer schweren Lungenentzündung von seiner HIV-Erkrankung weiß. Richtig verstanden habe er das nach Beurteilung seines derzeitigen Bewährungshelfers jedoch erst, nachdem in der psychiatrischen Klinik ein Facharzt mit ihm darüber gesprochen hatte. „Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nicht ohne Kondom gepoppt“, zitiert der Bewährungshelfer. Er hatte aber, weshalb ihn das Landgericht Kiel 2010 wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und versuchter gefährlicher Körperverletzung in fünf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilte – er hatte Frauen mit Aids infiziert.

Kurz vor seiner Entlassung, er verbüßte die Freiheitsstrafe in der Ameos-Klinik in Neustadt, empfing er in der Whatsapp-Gruppe „Bilder über 18“ mit mehr als 400 Teilnehmern laut Anklage zwei Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt und leitete diese auch weiter. Ein Video zeigte laut Staatsanwaltschaft nackte rangelnde Zehnjährige, der Fokus soll auf dem Schambereich gelegen haben; im anderen sei ein Mann beim Geschlechtsverkehr mit einer Zehnjährigen zu sehen gewesen.

Über seinen Anwalt lässt Uwe C. erklären, dass er die Tat grundsätzlich einräume, viele Sex-Bilder und -Videos empfangen und weitergeleitet habe. „Er kann sich aber nicht erinnern, dass so etwas darunter war. Er mag sowas auch nicht“, sagte der Rostocker Verteidiger Thomas Pennecke. Bei all dem Chatverkehr habe der Mandant den Überblick verloren, sich zu leichtgläubig darauf eingelassen. „Er bereut es und er weiß, dass es falsch ist“, sagt Pennecke. Die Tat liege mehr als zwei Jahre zurück, weil es so lange gedauert habe, Teilnehmer und Fakten zu ermitteln, wird in der Verhandlung deutlich. Mehrere Staatsanwaltschaften deutschlandweit seien damit beschäftigt gewesen.

In die Gruppe „Bilder über 18 Jahre“ sei der 57-Jährige eigentlich auf der Suche nach nicht strafrechtlich relevanten Sexbildern gewesen. Wenige Monate nach der Entlassung 2017 habe er seine Frau geheiratet, die er als Patientin in Neustadt kennengelernt habe. Heute sei er arbeitslos und pflege sie. „Sie ist psychisch kaputt. Borderlinerin“, sagt Uwe C. knapp. Sein Bewährungshelfer, so erzählt dieser vor Gericht, hatte ihn damals auf die Herausforderung einer Beziehung mit einer Borderlinerin hingewiesen: „Die Schwankungen sind enorm. Man kann ihr größter Freund, aber morgen auch ihr ärgster Feind sein.“ Sein Bewährungshelfer spricht über den Hirnschwund von Uwe C., der in einem Gutachten auftauche, aber in einem anderen nicht bestätigt wird, als „Buch mit sieben Siegeln“. Ob die HIV-Erkrankung oder Lösungsmittel aus der Zeit als Maler für Einschränkungen verantwortlich seien, ließe sich nicht abschließend klären.

Staatsanwaltschaft und Richter kamen überein, dass die Mindeststrafe von drei Monaten Freiheitsstrafe zu einer Geldstrafe von insgesamt 900 Euro umgewandelt werden kann. Die zahlt der Hartz-IV-Empfänger in Raten. „Ich setze auf sie als Bewährungshelfer, dass Sie das Thema weiter aufbereiten in Gesprächen. Kinderpornografie zu besitzen, zu teilen oder weiterzuleiten geht einfach nicht“, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung.

*Name geändert