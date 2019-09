Scharbeutz : Verfolgungsjagd wegen Hund auf der Autobahn 1

Ein Collie sorgt am Donnerstag für eine Vollsperrung der A1.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

19. September 2019, 15:48 Uhr

Scharbeutz | Ein entlaufener Hund wurde der Polizei am Donnerstag gegen 11.24 Uhr im Bereich Pönitzer Chaussee/ Fuchsberg gemeldet. Doch als die erste Funkstreife erschien, lief der Collie in Richtung Autobahn-Anschlussstelle Scharbeutz davon. „Offenbar hatte der flüchtige Hund sich für sein Entkommen die besten Chancen auf der Schnellstraße ausgerechnet“, sagte ein Polizeisprecher. Wenige Minuten später sperrte die Polizei die Autobahn zwischen Eutin und Scharbeutz. Der Hund wurde um 11.52 Uhr 100 Meter vor der Anschlussstelle Eutin im Grünstreifen entdeckt und lief wieder in Richtung Anschlussstelle Scharbeutz. Um 12.07 Uhr wurde gemeldet, dass der Hund die A1 wieder verlassen hatte und auf der B432 in Richtung Strand unterwegs war. Der Verkehr auf der Autobahn konnte somit wieder frei gegeben werden, während um 12.14 Uhr der Hund schließlich auf dem Sandparkplatz an der Pönitzer Chaussee auftachte und dort von der Polizei „ festgenommen“ wurde. Dabei biss er einen Beamten in den Unterarm. Der Polizist wurde in eine Klinik gefahren, der Hund wurde in einer Tierarztpraxis in Augenschein genommen. Dort wurde festgestellt, dass das Tier zwar gechipt, aber nicht registriert war. Die Ermittlungen nach dem Halter des Collies laufen.