Vereinte Kräfte gegen Covid-19

Städtisches Krankenhaus Kiel bereitet sich auf den Anstieg von Covid-19-Patienten vor - Bundeswehr und Klinik Flechsig unterstützen

von Michael Kuhr

02. April 2020, 17:55 Uhr

Kiel | Gemeinsam sind wir stark – diese Idee steckt hinter dem 6K-Verbund, einem Zusammenschluss aus sechs kommunalen Kliniken. Dazu zählen das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK), das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) Neumünster, die Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde, die Kliniken in Bad Bramstedt und Itzehoe und die Westküstenkliniken (WKK) in Brunsbüttel und Heide. „Diese Strukturen bewähren sich auch in der Krise“, sagt Birgitt Schütze-Merkel, Pressesprecherin des Städtischen Krankenhauses (SKK) Kiel. Während der Corona-Pandemie stützt sich das SKK jedoch nicht nur auf seine bestehenden Partner, sondern vor allem auf bisher ungewöhnliche Kooperationen – sei es die Bundeswehr oder das Lubinus-Clinicum. Das Ziel: Bestmöglich auf den erwarteten Anstieg von Covid-19-Patienten vorbereitet zu sein.

Die unfallchirurgische Regelversorgung von Patienten des Städtischen Krankenhauses übernimmt seit Kurzem das Lubinus-Clinicum. Unfallchirurgisches Personal bleibe aber auch weiterhin im SKK, um bei Covid-19-Patienten mit Verletzungen oder Patienten, die aufgrund von Nebenerkrankungen nicht im Lubinus-Clinicum behandelt werden können, eine adäquate Versorgung sicherzustellen, sagt Schütze-Merkel. Das Städtische Krankenhaus kooperiert zudem mit der Ostseeklinik Holm bei der Versorgung von leichteren pulmologischen (Erkrankungen der Lunge, der Bronchien und des Rippenfells) und kardiologischen Patienten. Auch die Bundeswehr unterstützt das SKK. „Aus Vorsichtsgründen werden seit dem 1. April im Schifffahrtsmedizinischen Institut der Marine die ambulanten Mukoviszidose-Patienten versorgt“, sagt Schütze-Merkel. In Abstimmung mit der Klinik Flechsig werden dort seit Anfang des Monats SKK-Patienten mit kleineren chirurgischen Eingriffen stationär betreut, um weitere Kapazitäten für die Corona-Versorgung zu schaffen.

Aus reiner Vorsorge, wie Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken sagt, werde voraussichtlich ab Montag, 6. April, die Patientenaufnahme in zwei neue Container vor das SKK verlagert. Diese wurden Anfang der Woche angeliefert und werden derzeit für die Patienten vorbereitet. Die Maßnahme soll verhindern, dass Patienten unkontrolliert in das Krankenhaus gelangen. Vorab solle geklärt werden, welches Anliegen die Neuankömmlinge haben.

Unter Federführung des Gesundheitsdezernenten wurde ein städtischer Führungsstab gebildet, um einen Austausch mit allen Einsatzkräften und Versorgungsstrukturen – wie dem Städtischen Krankenhaus, dem UKSH, ambulanten medizinischen Einrichtungen, Polizei und Feuerwehr – zu gewährleisten. Das städtische Amt für Gesundheit prüfe zudem mehrmals täglich die aktuelle Lageeinschätzung des Robert Koch-Institutes (RKI). Zusätzlich findet regelmäßig ein Austausch mit dem schleswig-holsteinischen Gesundheitsministerium statt. Das Städtische Krankenhaus tauscht sich zudem regelmäßig mit den im Verbund organisierten Krankenhäusern aus. Das Ziel, das alle auch schon vor der Corona-Krise vereinte, ist die Verbesserung der standortnahen medizinischen Versorgung.

Derzeit hat das SKK eine Isolierstation mit 20 Betten eingerichtet. Die Bettenanzahl kann in einem räumlich abgegrenzten Bereich auf rund 55 Betten erhöht werden. An Intensivkapazitäten stehen dem Städtischen Krankenhaus 20 Betten mit Beatmung zur Verfügung. Bei Anlieferung von Beatmungsgeräten soll die Bettenanzahl verdoppelt werden, teilt Schütze-Merkel mit. Am Mittwoch, 1. April, waren 15 Patienten mit positiver Covid-19-Infektion im SKK, wovon einer intensivmedizinisch betreut werden musste. Nochmal die gleiche Anzahl waren zu diesem Zeitpunkt Verdachtsfälle. Diese würden bis zur negativ-Testung denselben Aufwand machen, sagt Schütze-Merkel.

Um Kapazitäten zu schaffen, werden, wie auch in anderen Krankenhäusern, seit Anfang März elektive Eingriffe, also aufschiebbare und nicht dringliche Eingriffe, verschoben. Die Notfallversorgung, die Behandlung von Tumorpatienten, Chemotherapien, die Geburtshilfe und die kinderärztliche Versorgung finden weiterhin statt.