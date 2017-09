Verein will Natur erlebbar machen

vergrößern 1 von 2 Foto: Resthöft 1 von 2

von Constanze Emde

erstellt am 30.Sep.2017 | 00:33 Uhr

Über zahlreiche Schulklassen und viele ehrenamtlich aktive, vor allem Senioren – kann sich schon jetzt der Betreiber-Verein des Malenter Wildparkes freuen. Doch die Mitglieder des Vereins Dorf und Natur, gegründet 1991, haben mehr vor. Sie wollen die Natur für nachfolgende Generationen erlebbar machen – und das nicht nur, in dem sie die heimischen Wildarten wie Rotwild, Dam- und Schwarzwild eingegattert zeigen und über sie informieren, sondern in dem sie ein komplettes Walderlebnis bieten.

Wie das aussehen kann, schilderte Jan Eskildsen vom Verein am Donnerstagabend in der Sitzung der Aktivregion Holsteinische Schweiz im Malenter Haus des Kurgastes. „Wir haben in Malente schon die WunderWeltWasser und wir möchten gern die WunderWeltWald schaffen“, stellte Eskildsen vor. Neben heimischen Tierarten, die im Gehege zu erleben sind, sollen die Besucher im 37 Jahre alten und wiederzubelebenden Arboretum, das einst von den Rotariern geschaffen wurde, etwas über die heimischen und europäischen Bäume lernen können. Ziel des Vereins ist es, das Arboretum in den Wildpark zu integrieren und ebenfalls einen Waldspielplatz aus echten Naturmaterialien wie Findlingen und Baumstämmen zu gestalten. Auch WC-Anlagen sollen nachgerüstet werden. Der Wanderweg – oder das Erlebnis – das der Verein künftigen Besuchern der Gemeinde bieten möchte, wird aber erst komplett, wenn sie über einen Wanderweg zum einstigen Holzbergturm Neversfelde spazieren können. Anstelle des abgerissenen Turmes soll ein Turm aus Stahl errichtet werden. „Wir wollen den Besuchern von der Wurzel bis zum Blätterdach zeigen, was in einem Baum so vor sich geht“, sagte Eskildsen. Dies soll vertikal entlang des Turmes nach oben geschehen. Und auf der Aussichtsplattform angekommen, „kann jeder einmal selbst die Erhabenheit der Bäume spüren. Das ist wirklich beeindruckend“, machte Jan Eskildsen deutlich. Das Ziel sei es, den Wildpark über einen Wanderweg, der zum Teil schon vorhanden ist, zu erschließen und das Arboretum in den Wildpark zu integrieren.

Die Argumente, die für das Projekt in Malente sprechen, liegen für die Vereinsmitglieder auf der Hand: „Der Wildpark ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, deshalb besuchen uns auch so viele Schulen. Man kann vom Bahnhof aus ins Gehege laufen“, sagte Eskildsen. Dies biete kaum ein anderer Wildpark, Jugendherbergen sind in der Nähe und zahlreiche engagierte Ehrenamtler, die auch Wildbetreuer sind und Lust auf das Projekt haben. Eskildsen fasst es kurz zusammen: „Malente braucht einfach ein erfrischendes Gesicht und wir denken, dies stünde ihm ganz gut. Wir wollen es über die Vernetzung der Angebote zu einem Reiseziel für Naturliebhaber machen.“ Auch der Verschönerungsverein Neversfelde habe sich bisher positiv zur neuen Turmplanung geäußert. Bleibt die Frage der Kosten: Alles in allem würde das Vorhaben nach ersten Schätzungen 304 000 Euro insgesamt kosten. Der Turm schlägt dabei mit 205000 Euro zu Buche, der Verein hatte sich da Vergleichszahlen eingeholt. Der Waldspielplatz inklusive Lehrtafeln und einer Waldinfohütte läge bei rund 70 000 Euro, der Rest ist für Versorgungsleitungen und ähnliches kalkuliert. „Von der Cornils-Stiftung wurden uns für den Turm 120000 Euro zugesagt, an Eigenmitteln können wir 30 000 Euro aufbringen, bleibt eine Unterdeckung von 154 000 Euro und die Hoffnung ihrer Unterstützung“, sagte Eskildsen. Eine Anfrage bei Bingo habe ergeben, dass diese es gerne sehen, wenn ein weiterer Förderer aus der Region dabei wäre. Gerd Schumacher, der selbst Jäger ist und zu den Gründungsmitgliedern zählte, warb dafür, wie gut das Projekt von Schulklassen und Jugendlichen angenommen werden würde. „Wir müssen etwas tun, wenn der Tourismus nur dahin lallert, wird nicht viel daraus. Die Menschen wollen unterhalten werden“, weiß er aus den Führungen von Besuchergruppen. Günther Möller, Regionalmanager der Aktivregion, hielt das Konzept für überzeugend: „Es ist mitnichten nur eine reine Ersatzmaßnahme für den Turm und könnte bei uns im Bildungs- oder Tourismusbereich gut passen. Eine Entscheidung über den Antrag trifft die Vorstandsversammlung beim nächsten Treffen Anfang November.