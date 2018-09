Plön : Verein sucht noch Helfer für eine Pflanzaktion

Die Initiative Schönes Plön will am Sonnabend rund 17000 Blumenzwiebeln an der Fegetasche verpflanzen.

von Michael Kuhr

18. September 2018, 13:38 Uhr

Der Verein Initiative Schönes Plön macht sich bereit für seine dritte von vier Pflanzaktionen auf dem 250 Meter langen Grünstreifen an der Fegetasche. Am Sonnabend, 22. September, ab 10 Uhr sind alle Mitglieder und Nicht-Mitglieder aufgerufen, mit Spaten und Hacke 17 000 Blumenzwiebeln in blau-weiß in die Erde zu bringen. Zur Stärkung wird ein Imbiss gereicht.

Die Vorarbeiten leisten die Vorstände um Beisitzerin Dr. Birgit Böhnke und Vorsitzenden Raimund Paugstadt. Aus Gönnebek wurden die Zwiebeln geholt, am Pflanztag werden auf einer Länge von 60 Metern Quadrate abgesteckt, um die bereits bepflanzten Enden des Grünstreifens zu verbinden und die Knollen in einer bestimmten Anordnung zu stecken. „In Wellen wie bei einem Fluss soll im nächsten Frühjahr zunächst blauer Schneeglanz erblühen, danach blaue Krokusse, Sternhyazinthen und Anemonen, um die Blauphase zu verlängern“, schilderte Böhnke die Pläne. In die Ausbuchtungen kommen Tulpen und Narzissen in weiß und zartgelb, ergänzt durch blau blühende Prärielilie und eine Hyazinthenart. „Wir wollen einen blau-weißen Charakter durch die Stadt, weil dies die Plöner Farben sind, und verwenden keine roten Tulpen mehr“, ergänzte Paugstadt.

2019, wenn die letzte Pflanzaktion an der Fegetasche ansteht, will der Verein im Stadtgebiet insgesamt 80 000 Blumenzwiebeln verpflanzt haben – darunter 23 000 an der Kreisverwaltung und weitere an der Lütjenburger Straße. Demnächst wollen Böhnke und Paugstadt alle acht Blumenkübel in der Langen Straße herbstlich bepflanzen. Um die Kosten von insgesamt 1600 Euro zu decken ist der Verein auf Spenden angewiesen und verkauft noch Exemplare der dritten Auflage des „Plön-Bechers“ im Geschäft Twietendeel. „Ob es eine vierte Auflage gibt, werden wir über Winter entscheiden“, so Böhnke.

