Verdienter erster Saisonsieg

von Harald Klipp

erstellt am 31.Okt.2017 | 21:13 Uhr

Die A-Jugendfußballer des Jugendförder-Vereines (JFV) Eutin/Malente haben in der Oberliga den ersten Saisonsieg in einem Punktspiel gefeiert. Im Kellerduell gegen den TSV Altenholz gewann das Team von Trainer Stefan Lunau mit 3:1(1:0) Toren.

Bei böigem Seitenwind nahm die Partie nur mühsam Fahrt auf. Beide Mannschaften leisteten sich viele Ballverluste und ungenaue Zuspiele. So entwickelte sich eine Partie auf bescheidenem Niveau mit wenigen Torraumszenen. Der JFV Eutin/Malente investierte etwas mehr und hatte die besseren Chancen. So verzog Joscha Bartels knapp und Torge Facklam traf nach einem Eckball per Direktabnahme nur den Pfosten. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit belohnten sich die Gastgeber. Nach einem Steilpass setzte sich der gerade erst eingewechselte Bennet Isenberg im Laufduell durch und schloss den Konter präzise zum 1:0 ab. Mit der Führung im Rücken wurden die Gastgeber sicherer, standen in der Defensive stabil und erarbeiteten sich ein deutliches Chancenplus. In der 65. Minute erhöhte Facklam auf 2:0. Die letzten Minuten wurden turbulent. Erst erzielte Altenholz in der 89. Minute den Anschlusstreffer, doch in der Nachspielzeit traf Pouye Badiane zum 3.1 und stellte den Sieg des JFV Eutin/Malente sicher.

„Das war kein hochklassiges Spiel, aber wir haben aufgrund der Mehrzahl an guten Chancen verdient gewonnen. Dieser erste Sieg ist wichtig für das Selbstvertrauen“, sagte Stefan Lunau.

