Verdi: Ist-Analyse und Pläne für 2019

von Alexander Steenbeck

19. Oktober 2018, 11:02 Uhr

Der Verdi-Orts- und Regionalvorstand Eutin, der die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten im westlichen Ostholstein vertritt, hat seine Standortbestimmung abgeschlossen. Aufbauend darauf wurde die Schwerpunktsetzung für 2019 festgelegt. In seiner Ist-Analyse kommt der Vorstand zu dem Ergebnis, dass die dramatischen Mitgliederverluste und die deutlich geringer werdende Tarifbindung nicht nur Problem der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft – kurz Verdi – sind. Der Substanzverlust der Gewerkschaften betrifft auch nicht nur Deutschland, sondern sei ein weltweites Phänomen, so die Feststellung der Gewerkschafter aus Ostholstein. Deshalb sei die Entwicklung auch nicht mit Personen oder falschen Weichenstellungen zu erklären. Verantwortlich sei vielmehr, dass den Gewerkschaften eine gesellschaftliche Alternative als Gegenmodell zur kapitalistischen Gesellschaft Ende des letzten Jahrhunderts verloren gegangen sei. Den Gewerkschaften fehle deshalb, wie auch sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien, ein positiver Gegenentwurf zur bestehenden Gesellschaft.

Die Ostholsteiner Gewerkschafter halten es deshalb für nötig, in der Gewerkschaft wieder verstärkt Überlegungen über gesellschafts- und wirtschaftspolitische Alternativen anzustellen.

„Für 2019 konzentrieren wir uns deshalb in der Hauptsache auf die Themen ,Frieden und Abrüstung’ und ,öffentlich oder privat’“, sagte Kai Neumann, Vorsitzender des Verdi-Regionalvorstandes zum Abschluss der Vorstandssitzung. Das Thema „Frieden und Abrüstung“ müsse deshalb im Mittelpunkt stehen, weil 42 Milliarden Euro allein im Bundeshaushalt dafür vorgesehen sind, die für die Sanierung der Schulgebäude in Ostholstein, die Verbesserung der Kinderbetreuung, der Gesundheitsversorgung und in vielen anderen Bereichen fehlen, so Neumann.

Beim Thema „öffentlich oder privat“ gehe es wesentlich um Fragen im Gesundheitswesen, mit dem Ostholstein „viele leidvolle Erfahrungen gesammelt“ habe, so Neumann und erinnerte an die Privatisierung der Krankenhäuser Eutin, Oldenburg und Fehmarn (Sana) und der Landeskrankenhäuser (Ameos).

Der nächste Termin von Verdi Eutin ist am 20. November, um 18 Uhr im Gasthaus Wittenburg in Fissau. Weitere Infos unter Telefon 0451/ 799050.