Verbotsschild ohne Wirkung

Verkehrsversuch auf der alten B 76 in Höhe Middelburg brachte diverse Erkenntnisse – und nicht nur erfreuliche

von Achim Krauskopf

18. September 2018, 10:50 Uhr

Eine Reihe von Erkenntnissen hat der Verkehrsversuch gebracht, den die Gemeinde Süsel vom Anfang Juli bis Ende August mit der Sperrung der alten B 76 in Höhe Middelburg für den Durchgangsverkehr unternommen hatte. Unerfreulich ist für die Verantwortlichen, dass ein Schild, das die Durchfahrt verbietet, nicht die erhoffte Wirkung hat.

Ohne nachdrückliche polizeiliche Kontrolle werde das Schild zu oft ignoriert, fasste Karen Dyck vom Eutiner Bauamt im Süseler Planungsausschuss das Resultat des Versuchs zusammen. Die Polizei habe betont, dass sie nicht dazu in der Lage sei, ein solches Verbot dauerhaft zu kontrollieren. Zu den Erkenntnissen zählt nach Dycks Angaben aber auch, dass die Kreuzung am Süseler Baum zu bestimmten Zeiten so stark frequentiert ist, dass sie mindestens durch eine Ampelanlage gesichert werden müsste. Die Ergebnisse des Versuches seien an den zuständigen Landesbetrieb Straßenbau in Lübeck weitergeleitet worden in der Hoffnung, dass dort entsprechend reagiert werde. Hoffnung auf den Bau eines Kreisels solle man sich aber nicht machen. Dieser Einschätzung Dycks pflichtete Holger Reinholdt (FWS) bei: Die Kosten für einen Kreisel stünden vermutlich in keinem Verhältnis zu der Möglichkeit, die Unfallgefahr am Süseler Baum durch Ampeln zu verringern.

„Unbefriedigend“ fand Reinholdt den Ansatz, die Wirkungslosigkeit eines Verbotsschildes einfach hinzunehmen. Und zu dem Hinweis aus dem Ausschuss, dass die alte B 76 wenigstens durch eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 Tonnen vom Schwerlastverkehr befreit werden könnte, sagte Dyck, dass ein entsprechender Antrag beim Kreis gestellt, bislang aber nichts geschehen sei. Und auch bei diesem Verbot ergebe sich die Frage, ob es auch beachtet werde. Zwei Verkehrszählungen hätten die überraschende Erkenntnis gebracht, dass in den Ferien mehr Autos unterwegs gewesen seien als nach dem Ende der Sommerferien.