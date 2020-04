Grebin : Veranstaltungen in der Gemeinde sind abgesagt

Dorfputz amSamstag, Osterfeuer und Maibaumrichten fallen in diesem Jahr wegen der Corona-Krise aus.

von Michael Kuhr

03. April 2020, 12:11 Uhr

Grebin | Die Gemeinde Grebin trägt den Auswirkungen und Verordnungen zur Corona-Krise Rechnung und sagt verschiedene Veranstaltungen ab. Das teilte der erste stellvertretende Bürgermeister Karl Schuch in einer Pressenotiz mit.

In Grebin werden folgende Veranstaltungen abgesagt: Der am heutigen Samstag (4. April) geplante Dorfputz findet nicht statt. „Allerdings haben schon in den vergangenen Tagen Einzelpersonen einige Wege in der Gemeinde abgesammelt“, freut sich Schuch über das Engagement, das von der Gemeinde Grebin ausdrücklich begrüßt und zur Nachahmung empfohlen werde. Da es sich um Einzelpersonen oder Familienmitglieder handele, sei auch eine Sicherstellung des Kontaktverbotes gewährleistet.

Auch das Osterfeuer am Ostersonnabend (11. April) findet nicht statt. Und auch das Aufrichten des Maibaumes auf dem Dorfplatz am Donnerstag (30. April) durch die Freiwillige Feuerwehr Grebin muss entfallen. Die Kindertagsstätte „Die kleinen Strolche“ bleibt weiterhin geschlossen. Die Notbetreuung von Kindern, bei denen die Eltern als Beschäftigte in Bereichen der kritischen Infrastrukturen zur Aufrechterhaltung dringend tätig sein müssen oder bei denen ein Elternteil in einer Einrichtung des Gesundheitswesens, einer Pflegeeinrichtung oder einem Pflegedienst dringend tätig sein muss, ist gewährleistet.

Wie der OHA bereits mitteilte, hat Bürgermeister Gerhard Manzke zum 1. April aus gesundheitlichen Gründen Amt und Mandat niedergelegt . Bis zur Neuwahl wird Karl Schuch die Amtsgeschäfte führen. Sitzungen der Gemeindevertretung sind derzeit nicht möglich.