Veranstaltung ist verschoben

von Michael Kuhr

14. September 2018, 12:16 Uhr

Der Vortrag über „Die Rückkehr des Wolfes in die Kulturlandschaft – eine gesellschaftliche Herausforderung“ muss von Freitag, den 21. September, auf Freitag, den 26. Oktober, ab 19.30 Uhr im Naturparkhaus verschoben werden. Es bleibt dabei, dass der Wolfsexperte Dr. Norman Stier über die Lebensweise, Herkunft, Wanderungen und das aktuelle Vorkommen der Wölfe in Schleswig-Holstein berichtet. In den letzten Jahren war die Veranstaltung im Naturpark-Haus in Plön gut besucht und auch für dieses Jahr wurde die Veranstaltung bereits im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Nachtgeflüster“ angekündigt. Die Teilnahme ist kostenlos.