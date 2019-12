Kasseedorf : Veränderungssperre am Naturpark

Mehrheit in Gemeindevertretung beschließt Aufstellung eines B-Planes. Eigentümerin zeigt sich gesprächsbereit.

13. Dezember 2019, 19:21 Uhr

Griebel | Am Eingangsbereich zum ehemaligen Naturerlebnisraum (NER) Kiesgrube Kasseedorf dürfen ab sofort keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden. Mit den sieben Stimmen der SPD und bei geschlossener Enthaltung der CDU beschloss die Gemeindevertretung, die in Griebel tagte, den Erlass einer Veränderungssperre.

Mietern wurde nach Bauausschuss-Sitzung gekündigt

Bereits Anfang November hatte Kasseedorfs Bauausschuss auf Basis eines Eilantrages einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für das Gelände des ehemaligen Parkplatzes samt Naturhaus Eule und der alten Wiegestation beschlossen. Die damaligen Nutzer des Gebäudes, die ein Tattoo-Studio betrieben, haben das Anwesen unterdes verlassen. Ihnen wurde nach der Berichterstattung im OHA über die Sitzung des Bauausschusses gekündigt.

Am Eilantrag und der Vorgehensweise schieden sich auf der Sitzung im Vereinsheim des Griebeler SV die Geister von SPD und CDU. Martin Boesmann (CDU) erklärte die Haltung seiner Fraktion, wonach das Pferd falsch herum aufgezäumt werde. Er vermisse den Kontakt zum Eigentümer.

„Bislang wissen wir noch nichts über seine Pläne, formulieren aber bereits Planungsziele“, kritisierte Boesmann und warnte davor, in eine Verhinderungsplanung zu geraten, wenn die formulierten Ziele des B-Planes nicht umsetzbar seien. „Mit unserer Planung bleiben wir am F-Plan und planen somit positiv“, lautete die Einschätzung von Ute Scharf (SPD).

Das Verhalten der Nutzer hätte ordnungsrechtliche Konsequenzen haben müssen. Baurechtlich besteht auch jetzt keine Eile. Martin Boesmann, CDU

Zudem sei die im November festgestellte Eilbedürftigkeit nicht zu erkennen, sagte Boesmann weiter: „Das Verhalten der Nutzer hätte ordnungsrechtliche Konsequenzen haben müssen. Baurechtlich besteht auch jetzt keine Eile.“ „Wir wollen sicher gehen, dass der Kreis keine Veränderungen auf Grundlage des F-Plans genehmigt“, begründete Svenja Rahlf (SPD) das Vorgehen. Konkrete Pläne des Eigentümers konnte niemand nennen.

Den Vorschlag Martin Boesmanns, den anwesenden Vertreter der Eigentümerin zu deren Plänen zu befragen, lehnte Bürgermeisterin Regina Voß (SPD) ab. Die Gemeindevertretung sei nicht der Rahmen dafür. „Ich finde es gut, dass wir den Aufstellungsbeschluss gefasst haben“, hatte Voß zuvor die Entscheidung des Bauausschusses kommentiert. Der Willen der Gemeinde bleibe so erhalten und die Veränderungssperre können jederzeit wieder aufgehoben werden.

Eigentümerin äußerte sich umfangreich

Boesmann brachte einen Brief der Eigentümerin zur Sprache, in dem sich diese umfangreich zu den erhobenen Vorwürfen zur Nutzung des ehemaligen NER äußere. Am 26. November an die Gemeinde Kasseedorf adressiert, sei dieser der CDU bislang nicht zugegangen. Dem widersprach die Bürgermeisterin. Sie habe ihn mit der gleichen Mail wie Boesmann erhalten.

Der Vertreter der Eigentümerin hätte gerne am Tag der Sitzung Rede und Antwort gestanden und auch das Verlesen des Briefes für richtig gehalten, wie er dem OHA erklärte. Er bedauerte, nicht zur Sprache gekommen zu sein und hofft nun auf das Gespräch mit der Gemeinde, dass die Bürgermeisterin für Januar in Aussicht gestellt hat. „Nur weil sich das Nutzerpaar nicht benommen hat, sind wir nicht grundsätzlich gegen eine Nutzung“, äußerte sich Sascha Schütt zusammenfassend für die CDU zur Zukunft des Areals.

Zur Vorgeschichte



