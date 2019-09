Schönwalde : Vandalismus rund ums Schönwalder Oktoberfest

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung in mehreren Fällen.

24. September 2019, 14:21 Uhr

Schönwalde | Zahlreiche Spuren haben wahrscheinlich Gäste des Schönwalder Oktoberfestes hinterlassen: Seit dem vergangenen Wochenende ermittelt die Polizei wegen mehrerer Sachbeschädigungen. Bereits in den Nachmittagsstunden des 14. September war es zu einer Brandlegung in den öffentlichen Toiletten neben dem Dorfmuseum gekommen. Unbekannte hatten hier den Abfalleimer mit Papierhandtüchern angezündet. Gegenüber des Dorfteiches wurde in der sogenannten Ruhsal-Kate mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen; im Wiesenweg verschwand wiederum eine doppelsitzige Aluminium-Gartenbank von einem Grundstück. Weiterhin wurde das Ortseingangsschild auf der Landesstraße 178, aus Richtung Bergfeld kommend, ausgegraben und entwendet. Hierbei sei auffällig, das Unbekannte dieses Ortsschild bereits am 1. Juli 2019 angesägt hatten. „Die Tat wurde damals nicht vollendet und der bemerkte Schaden konnte durch den Bauhof behoben werden“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Schönwalder Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung in mehreren Fällen. Hinweise unter Tel. 04528/510.