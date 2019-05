Röbel : Vandalismus in Röbeler Kiesgrube

Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl und Sachbeschädigung.

von Alexander Steenbeck

28. Mai 2019, 14:36 Uhr

Süsel | Bei der Polizei in Eutin wurde am Sonntag, 26. Mai, angezeigt, dass bei zwei in der Zufahrt zu einer Kiesgrube in der Ahornstraße bei Röbel abgestellten Traktoren die Scheiben eingeschlagen wurden. Bisher unbekannte Täter entwendeten unter anderem ein wertvolles Navigationsgerät. Bei den Traktoren handelt es sich um Spezialfahrzeuge zum Verlegen von Rohren. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der oder die Täter an verschiedenen Stellen der Fahrzeuge sogenannte Feststellungsbolzen für Anbaugeräte herausgezogen und entfernt hatten, „was mit einem gewissen handwerklichen Aufwand in Verbindung einherging“, so ein Polizeisprecher. Beim Anfahren mit den Traktoren wären die Anbaugeräte sodann abgefallen, was weiteren Schaden zur Folge gehabt hätte.

An einem der Traktoren war die rechte Seitenscheibe eingeschlagen oder eingeworfen worden, bei dem anderen Traktor waren die Frontscheibe, die Scheibe der Tür sowie eine hintere Seitenscheibe eingeschlagen oder eingeworfen worden.

Der Tatzeitraum kann den Ermittlungen zufolge auf das Zeitfenster von Donnerstag, 23. Mai, 14 Uhr, bis zur Entdeckung des Schadens am Sonntag gegen 10 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise zu den Tätern oder zu Fahrzeugen, die mit der beschriebenen Tat im Zusammenhang stehen könnten, werden an die Polizeistation Süsel unter Tel. 04524/256 erbeten.