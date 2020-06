Malente : Vandalismus in der Wunderwelt Wasser

Unbekannte haben in dem Naturerlebnisraum an der Malenter Au randaliert. Die Gemeinde hofft nun auf Zeugen.

11. Juni 2020, 17:39 Uhr

Malente | Es wurden Schilder abgerissen, Geländer vom Steg abgeknickt, eine Informationstafel mit Fundament aus dem Boden gerissen: Unbekannte haben im Naturerlebnisraum Wasser in Malente randaliert. Ein Malenter meldete die Schäden am Montag der Gemeinde, inzwischen hat der Bauhof vieles wieder repariert.

Bürgermeisterin Tanja Rönck zeigte sich in einem Facebook-Post betroffen. „Ich bin traurig und enttäuscht darüber, dass manche Menschen offenbar kein Gefühl dafür haben, was für ein einzigartiger Lebensraum hier mit Hilfe eines Naturlehrpfades der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird“, sagte sie. Die Gemeinde werde auf jeden Fall Anzeige erstatten.

Die Wunderwelt sei mit viel Zeit, Arbeit und Geld aufgebaut worden, dabei sei , besonders vom Lions-Club, viel ehrenamtliche Arbeit geleistet worden. Gerade vor dem Hintergrund des großen Themas unserer Zeit – dem Klimawandel – sei es wichtig, dass alle verstünden, was Biotope für Pflanzen und Insekten und damit auch für uns Menschen bedeuteten, sagte Rönck.

Der an der Janusallee gelegene Naturerlebnisraum wurde 2007 in einem Erlenbruchgebiet entlang der Malenter Au angelegt. Kinder und Jugendliche können hier spielerisch erforschen, was im, auf und am Wasser lebt und lernen, wie wichtig das Wasser für alle Lebewesen ist. Schautafeln, farbenfrohe Insekten- und Fischmodelle sowie kindgerechte Installationen informieren über die Pflanzen- und Tierwelt entlang der Malenter Au und regen zum Hören, Tasten und Sehen des Elementes Wasser an.

Die Wunderwelt Wasser ist nicht das erste Mal von Zerstörung heimgesucht worden. Auch an anderer Stelle hat die Gemeinde mit Vandalismus zu kämpfen. Schon seit längerem ist etwa die Toilettenanlage an der Sebastian-Kneipp-Straße geschlossen, weil diese erheblich beschädigt worden ist. Gerade erst habe sie von einem Fall auf einem der Malenter Sportplätze gehört, berichtete Rönck. Dort habe jemand ein Stück aus einem Auffangnetz hinter dem Tor herausgeschnitten. Die Größe des fehlenden Teils lasse darauf schließen, dass der Täter dies als Ladungssicherung für einen Anhänger nutzen wolle.

Zeugen, die etwas über den aktuellen Vandalismusfall in der Wunderwelt Wasser wissen, können sich bei Tanja Rönck (Tel. 04523/9920-30; E-Mail tanja.roenck@gemeinde-malente.landsh.de) melden.