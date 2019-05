Vandalismus in der THG Preetz: Jugendliche verurteilt

von Michael Kuhr

18. Mai 2019, 00:34 Uhr

Plön | Das Amtsgericht in Plön hat zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren verurteilt, die an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz Scheiben eingeschlagen und Feuerlöscher auf den Schulfluren entleert hatten. Der dadurch angerichtete Schaden beläuft sich nach Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Wegen des jugendlichen Alters der beiden Angeklagten fand der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Einer der Täter, dessen Urteil rechtskräftig ist, wurde 50 Stunden gemeinnützige Arbeit auferlegt. Er muss zudem an Beratungsgesprächen zur Drogensucht und Alkoholmissbrauch teilnehmen und durch Urinproben vier Monate Drogenfreiheit nachweisen. Außerdem wurde ihm ein sozialer Trainingskursus auferlegt, um sein soziales Verhalten zu korrigieren. Er hat die Schule wechseln müssen. Das bestätigte das Kieler Landgericht auf Nachfrage des OHA.

Beim zweiten Angeklagten wurde eine frühere Verurteilung berücksichtigt, so dass letztlich für ihn ein Jahr und sechs Monate Haft herauskamen. Auch er muss eine Entgiftung wegen Alkohol und Drogen machen. Wenn diese nachgewiesen erfolgreich ist, kann seine Strafe noch zur Bewährung ausgesetzt werden. Sein Urteil ist noch nicht rechtskräftig, er hat nun acht Tage Zeit, Einspruch zu erheben. Erst danach gilt das Urteil.

Beide werden in jedem Fall zur Wiedergutmachung des Schadens an der Schule herangezogen, offen ist noch, wer welchen Anteil am Gesamtschaden von rund 20.000 Euro zahlen muss.

Es war an einem Montagmorgen Mitte März, als der Vandalismus vom Hausmeister der Schule entdeckt und die Polizei gerufen wurde. Bei der Aufnahme des Schadens konnte die Polizei dann auch mehrere Spuren sichern. Zeugen gaben den Ermittlern entscheidende Hinweise, die zu den zwei Schülern, 15 und 17 Jahre alt, aus Preetz führten. Bei Hausdurchsuchungen wurden zusätzliche Beweismittel sichergestellt. Einer der Jugendlichen machte dann bei der Polizei auch umfangreiche Angaben zur

Tat.

Weil die Schule bis zur Reinigung vom gesundheitsgefährdenden Feuerlöschpulver geschlossen werden musste, fiel zunächst der Unterricht für die fünften bis siebten Klassen aus. Dem Vernehmen nach brachen die Täter am späten Sonntagnachmittag in die Schule ein und entleerten mindestens drei Feuerlöscher.