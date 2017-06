Vandalismus in der Stadtbucht: Stadt schätzt Schaden auf 8000 Euro

vergrößern 1 von 1 Foto: Emde 1 von 1

„Es ist ein Trauerspiel“, brach es aus einer vorbeilaufenden Dame heraus. Reaktionen dieser Art hörte Wolfgang Müller vom Baubetriebshof gestern Morgen öfter, denn er zersägte die Bäume, die stille Helfer an Land gezogen hatten, um sie zum Baubetriebshof zu transportieren. „Die können wir jetzt nur noch schreddern.“ Unbekannte hatten in der Nacht zu Samstag vier Bäume in der Stadtbucht teils abgesägt, teils abgebrochen und in den Großen Eutiner See geworfen (wir berichteten).

Die gut 20 Jahre alten Amber-Bäume seien nicht so leicht zu ersetzen, weiß Jens Rehfeldt, Leiter des städtischen Baubetriebshofes, der ebenfalls vor Ort war. „Die Bäume, die hier gepflanzt wurden, sind Ballenware und die pflanzt man eigentlich nur im Herbst. Den Schaden bezifferte die Stadt gestern auf rund 8000 Euro. „Zur Beseitigung der Schäden müssen leider auch die neugemachten Beete noch einmal komplett aufgemacht werden, weil der Wurzelballen entfernt werden muss“, sagte Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt. Die Stadt kümmere sich schnellstmöglich um Nachschub aus einer Baumschule, so Stein-Schmidt. Die Stadtverwaltung sei entsetzt, alle Mitarbeiter samt Bürgermeister betroffen.

Erfreulich aber war die unbekannte Hilfe, die die Mitarbeiter des Baubetriebshofes vorfanden: „Die Bäume lagen bereits an Land, als wir ankamen und genau die Baumscheiben, die betroffen waren, wurden gewässert und wieder hergerichtet“, sagte Rehfeldt.

Mitarbeiter des Baubetriebshofes entdeckten außerdem einen großen abgebrochenen Ast der Zypresse, sowie herausgerissene Stauden im Lawrence-Garten.



Hinweise unter Tel. 04521/8010.

von Constanze Emde

erstellt am 20.Jun.2017 | 00:27 Uhr