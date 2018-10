Vandalismus im Kloster Cismar

Unbekannte zerstören Vitrinen und stehlen Schild

von Alexander Steenbeck

15. Oktober 2018, 12:38 Uhr

Dummejungenstreich oder ausgewachsene Kriminalität? In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte das Klostergelände in Cismar heimgesucht und nicht unerheblichen Sachschaden hinterlassen. Laut Polizeibericht zerstörten die Täter unter anderem im Zufahrtsbereich zum Museumsareal große Glasscheiben zweier Vitrinen, in denen sich Informationsmaterial für die Besucher befand. „Des Weiteren errichteten die Täter mit einem aus dem dortigen Flaggenmast entfernten Zugseil ein bei Dunkelheit kaum erkennbares Hindernis, indem sie das Seil von links nach rechts über die Zufahrt spannten“, sagte Dierk Dürbrook von der Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Doch damit nicht genug: Darüber hinaus wurde am Sonntag festgestellt, dass ein Hinweisschild für das Kloster-Café, auf dem in roter Schrift „geöffnet“ geschrieben stand, entwendet worden war.

„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in den vergangenen 40 Jahren andere Vandalismus-Fälle auf dem Klostergelände gegeben hat“, sagte Bernd Picker, 1. Vorsitzender des Förderkreises Kloster Cismar, auf OHA-Nachfrage. Auch für Dr. Christian Walda von der für das Kloster Cismar federführenden Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen ist der Vorfall in dieser Dimension neu. „Bisher gab es höchstens mal Kleinigkeiten“, so Walda. Beide zeigten sich gestern überrascht; sie hatten vom Vandalismus erst durch die Nachfragen des OHA erfahren.

Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und ermittelt in alle Richtungen. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizeistation Grömitz unter der Telefonnummer 04562/2200-0 entgegen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Vandalismus hier nicht wieder passiert“, ergänzte Picker.