Preetz : Vandalen wüten in Gemeinschaftsschule

Unbekannte richteten am Wochenende erhebliche Verwüstungen wurden an.

von Michael Kuhr

19. März 2019, 04:00 Uhr

Preetz | Montag hatten die Schüler der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule schulfrei. Vermutlich zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh waren Unbekannte in die Schule eingedrungen und hatten die Innenräume verwüstet.

Bislang unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Sonntag um 11.30 Uhr bis Montag um 7 Uhr im Preetzer Castöhlenweg fünf Fensterscheiben und versprühten den Inhalt von drei Pulverfeuerlöschern im Schulkomplex. Über drei Viertel der Flure legte sich eine feine Pulverschicht, die auch in der Atemluft wahrnehmbar war.

Hunderte Schüler wurden am Morgen zunächst in der Mensa betreut und anschließend von ihren Eltern wieder abgeholt. Laut Schulleiter Dr. Daniel Kux muss nun eine Spezialfirma die Räume von der Substanz reinigen. Auch morgen wird der Unterricht für ca. 350 Schüler der Klassen 5 bis 7 ausfallen. Es wird in der Sporthalle ein Betreuungsangebot geben. Für die Klassen 8 bis 10 läuft der Schulbetrieb nach Plan. Insgesamt werden rund 750 Schüler an der THG in Preetz unterrichtet. Einen solchen Fall von Vandalismus habe es an der Schule noch nicht gegeben, heißt es aus dem Lehrerkollegium.

Die Polizei konnte gestern den angerichteten Schaden noch nicht beziffern. Die Reinigungsarbeiten werden vermutlich mehrere tausend Euro kosten, sagte Polizeisprecher Matthias Felsch. Im Rahmen der Anzeigenaufnahmen sicherten die eingesetzten Polizeibeamten mehrere Spuren, die von der Kriminaltechnik ausgewertet werden. Die Polizei in Preetz sucht Zeugen. Zeugen, die verdächtige Personen an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule oder im nahen Umfeld beobachtet haben, sollten sich mit der Polizei in Preetz (Tel. 04342/10770) in Verbindung setzen.

