Urlauber-Fazit ist positiv

Tourismus Agentur Lübecker Bucht stellt Ergebnisse der Gästebefragung vor

von Alexander Steenbeck

27. April 2018, 17:06 Uhr

Wo steht man, was läuft gut, was weniger, und wo geht die Reise hin? Diese Fragen wollte die Tourismus Agentur Lübecker Bucht (TALB) mit Hilfe einer Gästebefragung klären. Am vergangenen Donnerstagabend gab Henrike Beer, Projektleiterin des beauftragten Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa, in einer öffentlichen Veranstaltung im Haus des Gastes in Sierksdorf eine Zusammenfassung.

Seit einigen Jahren werden diese Befragungen alle zwei Jahre durchgeführt, so dass auch Trends erkennbar werden. Eine der eher überraschenden Erkenntnisse der aktuellen Befragung war die Tatsache, dass die Zielgruppe der Region Lübecker Bucht – Neustadt, Sierksdorf, Scharbeutz/Haffkrug – mit durchschnittlich etwa 53 Jahren im Verhältnis recht jung und auch sehr Online-affin ist. Rund 60 Prozent der rund 1200 Befragten (Campingplätze waren übrigens nicht in die Befragung mit einbezogen) bevorzugten zwar noch das Ausfüllen der Fragebogen in Papierform, der Rest tat seine Meinung via Internet kund.

Konservativ ist die Kundschaft allerdings bei den Gründen für die Wahl der Lübecker Bucht als Reiseziel – 83 Prozent der befragten Gäste gaben hier Meer, Strand und Bademöglichkeiten an. Dahinter rangieren anderweitige Erholungsmöglichkeiten und die Reize der Region und Landschaft. Bei der Angebotsnutzung wurden allerdings die Einkaufsmöglichkeiten und das gastronomische Angebot an erster Stelle genannt – noch vor Strand und Bademöglichkeiten.

Sehr beliebt ist die Lübecker Bucht als Familienreiseziel; insbesondere Familien mit Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren entscheiden sich gerne für die Region – am liebsten für Sierksdorf. Wichtige Entscheidungsfaktoren sind auch die Möglichkeit, die Landschaft mit dem Fahrrad zu erkunden, Naturerlebnis und ein interessantes Angebot für Tagesausflüge, die nach dieser Befragung gerne genutzt werden.

Das Urteil der Gäste, die sich im Schnitt 7,2 Tage aufhielten, über die Qualität der Leistungen vor Ort war insgesamt sehr positiv. 90 Prozent bewerteten ihr Reiseziel insgesamt mit „gut“ oder „sehr gut“. Hoch gelobt wurden auch die Serviceleistungen und die Kundenorientierung der Anbieter; hier stimmten 86 Prozent mit „gut“ oder „sehr gut“.

Insgesamt zog die Studie ein positives Fazit, da steigende Pro-Kopf-Ausgaben gut situierter Gäste sich günstig auf die Wertschöpfungsentwicklung der Region auswirken. Fast die Hälfte gab an, in den nächsten drei Jahren wiederkommen zu wollen. Kritisch sahen die Urlauber im Wesentlichen einen Punkt: das noch ungenügende Angebot an leistungsfähigen Internet-Zugängen. Hier sieht die Studie noch hohe Defizite und entsprechendes Ausbaupotential.