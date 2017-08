Urlaub auf der Prinzeninsel

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

Weit weg vom Trubel der Hauptstadt genießen Jugendliche aus Syrien, Afghanistan und Deutschland eine Woche Natur, Musik und Sprachstudien auf der Prinzeninsel im Großen Plöner See. Organisator ist Todd Fletcher, Direktor der gemeinnützigen Organisation Plural Arts International, der seit zehn Jahren mit Georg Friedrich, Prinz von Preußen, karitativ zusammenarbeitet. Dem Prinzen gehört die Insel. Ein Teilnehmer lobt: „Raus in die Natur zu kommen, ist toll.“ Er verbessere sein Deutsch und lerne Englisch. Das Projekt endet heute mit Musik und Poesie im Prinzenbad und Grillen am Lagerfeuer.

von Constanze Emde

erstellt am 25.Aug.2017 | 00:54 Uhr