Urban Sketching an der Akademie am See

von Michael Kuhr

18. Juni 2018, 13:44 Uhr

Unter dem Motto „Stadt – Land – Fluss: Urban Sketching meets nature“ sind alle, die Spaß am Zeichnen haben, zu einem neuen Kursus in die Akademie am See eingeladen. Dabei geht es am Freitag, 6. Juli, und Sonnabend, 7. Juli, mit der Museumspädagogin Ulrike Plötz um den Kreativtrend Urban Sketching. Interessierte können Urban Sketching kennenlernen und zeichnerisch mit unterschiedlichen Materialien und Techniken experimentieren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Fast in jeder größeren Stadt gibt es Menschen, die sich zum Zeichnen treffen, um Besonderes festzuhalten. Besonderes findet sich auch rund um den Koppelsberg, sei es unmittelbar auf dem Akademie-Gelände oder unterhalb der alten Bäume direkt am Ufer des Großen Plöner Sees. Info und Anmeldung unter Tel. 04522/7415-0, per E-Mail an kontakt@ akademie-am-see.net.