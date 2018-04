„Urban Sketcher“ wieder unterwegs

Workshop-Reihe startet morgen in Eutin / Auftakt mit Nicola Meyer-Raimer / Künstlern über die Schulter schauen erwünscht

von Alexander Steenbeck

06. April 2018, 14:00 Uhr

Nach dem Deutschland-Treffen der „Urban Sketcher“ im vergangenen Jahr in Eutin sind an diesem Wochenende erneut eine Reihe von Zeichnern in der Schlossstadt unterwegs. Einige Teilnehmer reisen aus Hamburg und Lübeck an, der größte Teil gehört zu den Eutiner Sketchern. Pünktlich mit den ersten warmen Sonnenstrahlen beginnt ein Workshop mit der Illustratorin Nicola Meyer-Raimer aus Hamburg. Morgen (8. April) wird sie mit dem Thema „Komposition lebendig erzählen“ in der Stadt unterwegs sein. Der Kursus ist zwar bereits ausgebucht, Interessierte dürfen gern über die Schulter schauen. Die Gruppe wird von 12 bis 16 Uhr in der Innenstadt unterwegs sein.

Für Meyer-Raimer ist die Komposition ein Bildaufbau von Linie, Flächen, Tonwerten und Farbe. Die Komposition soll das Wesentliche festlegen, den Inhalt bestimmen, „die Geschichte“ erzählen und den Blick des Betrachters lenken. In mehreren kleinen Kompositionsskizzen werden zunächst unterschiedliche Prioritäten gesetzt, die im nächsten Schritt intensiviert und dann individuell umgesetzt werden. Der Workshop soll zeigen, was eine gute Komposition ausmacht und wie sich eine lebendige, farbige Skizze erstellen lässt.

Der Kursus mit Maier-Reimer ist jedoch nur der Beginn einer ganzen Reihe von Workshops für die „Urban Sketcher“. Am 4. und 5. Mai wird der weltweit aktive Jens Hübner aus Berlin einen Zwischenstopp in Eutin machen und sich mit den Zeichnern der menschlichen Figur widmen.

Mascha Strugach wird am 17. Juni besondere Stimmungen und die typische norddeutsche Wetteratmosphäre in Mixed-Media mit wasserlöslichen Finelinern und Aquarellfarben demonstrieren. Es sind noch drei Plätze frei – Interessierte können sich per E-Mail bei ulrike. ploetz@yahoo.de anmelden.

Und im Spätsommer kommt noch Tine Klein aus der Schweiz nach Eutin und begibt sich mit den Teilnehmern in einen glühenden Farbrausch.

Unabhängig von den Workshops treffen sich Eutins „Urban Sketcher“ wöchentlich – auch dafür nimmt Ulrike Plötz unter der oben genannten Mail-Adresse Anmeldungen an.