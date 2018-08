Amtsgericht Eutin : Untreue im Heim – 1200 Euro Strafe

Angeklagte erscheint nicht zum Prozess: Strafbefehl

von Bernd Schröder

20. August 2018, 10:49 Uhr

An ungewöhnlichem Ort fand gestern ein Prozess wegen Untreue gegen eine 34-Jährige seine Fortsetzung. Die Eutiner Amtsrichterin Anke Erlenstädt hatte die Verhandlung aus dem Eutiner Amtsgericht in ein Pflegeheim in Schönwalde verlegt. Dort sollte ein Heimbewohner aussagen, der mutmaßlich Opfer der Taten wurde und aus gesundheitlichen Gründen nicht mobil ist.

Am ersten Prozesstag Anfang August hatte die Angeklagte die gegen sie erhobenen Vorwürfe noch bestritten. Neun Mal soll sie sich im Herbst 2017 über einen Zeitraum von gut einem Monat mit Hilfe von EC-Karte und Geheimnummer unbefugt am Konto des Heimbewohners bedient und ihn so insgesamt um 2500 Euro geprellt haben. Doch zu einer Fortsetzung der Verhandlung kam es gestern nicht. Die Angeklagte ließ sich auch nach längerer Wartezeit nicht blicken. Vergeblich versuchte Richterin Erlenstädt, sie telefonisch zu erreichen.

Sollte die Angeklagte gehofft haben, sich auf diese Weise einer Strafe zu entziehen, dürfte dieses Kalkühl vergeblich sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird das Gericht nun aller Voraussicht nach einen Strafbefehl verhängen. Amtsanwalt Thomas Garken beantragte 120 Tagessätze, was angesichts des niedrigen Einkommens der Angeklagten einer Summe von 1200 Euro entspricht. Zusätzlich beantragte der Amtsanwalt, die 2500 Euro einzuziehen, die sich die Angeklagte zu Unrecht beschafft haben soll.

Diese sogenannte Einziehung des Wertersatzes beruhe auf einem relativ neuen Gesetz, erläuterte der Amtsanwalt. „Die Staatsanwaltschaft wird sich bemühen, das Geld einzuziehen und dem Geschädigten zukommen zu lassen.“ Damit blieben dem Opfer zivilrechtliche Schritte erspart, die zunächst einmal mit weiteren Kosten verbunden wären.

Die Angeklagte habe nach Erlass des Strafbefehls zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen, erläuterte Anke Erlenstädt. Sollte sie dies tun, käme es doch noch zu einer Fortsetzung der Verhandlung im Pflegeheim. Ohne Einspruch würde der Strafbefehl rechtskräftig. Für die Angeklagte hätte das nicht nur erhebliche finanzielle Konsequenzen. Sie würde dann auch als vorbestraft gelten. Denn sobald eine Strafe 90 Tagessätze übersteigt, wird sie ins Führungszeugnis eingetragen.