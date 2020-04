Plön : Unterricht an Kreismusikschule jetzt online

Die Unterrichtsgebühren werden vom 16. März bis 30. April wegen der Corona-Krise ausgesetzt.

von Michael Kuhr

01. April 2020, 14:53 Uhr

Plön | Die Corona-Krise sorgt für neue Überlegungen auch an der Kreismusikschule (KMS) Plön. Zunächst ist festgelegt worden, dass die Unterrichtsgebühren bis Ende April ausgesetzt werden, teilte Leiter Franz-Michael Deimling mit.

Zudem eröffnet die KMS jetzt in enger Abstimmung mit dem Landesverband der Musikschulen die Möglichkeit, soweit wie möglich den Unterricht online fortzusetzen. „Es ist für uns alle eine ganz neue Arbeitsweise; diese neuen Wege müssen und wollen wir Musikschullehrkräfte gemeinsam mit unseren Schülern in dieser besonderen Zeit gehen, um das Musizieren im Kreis Plön weiterhin zu fördern,“ so KMS-Leiter Franz-Michael Deimling weiter.

Das Angebot ist bis Ende April kostenfrei für alle Schüler der KMS. Weiterhin möchte die KMS dem Umstand, dass der reguläre Unterricht ausfallen muss, dadurch Rechnung tragen, dass die Unterrichtsgebühren vom 16. März bis 30. April ausgesetzt werden. Es ist also weder ein Erstattungsantrag

für diese Zeit notwendig, noch eine Kündigung.

Alle, die am Online-Musikschulunterricht teilnehmen möchten, bittet die KMS, die Einverständniserklärung

zum Online-Musikschulunterricht auf der Webseite der KMS (www.kms-ploen.de) herunterzuladen und per Mail an die Kreismusikschule (info@kms-ploen.de) zu schicken.