Eutin : Unternehmer fordern Integration

Der Unternehmensverband Ostholstein-Plön begrüßt ein Einwanderungsgesetz. Der Vorstand verlangt für Kommunen verlässliche Finanzmittel.

von Juliane Kahlke

11. Oktober 2018, 19:09 Uhr

„Es geht uns gut“, sagt Werner Süß. Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmensverbands (UV) Ostholstein-Plön sieht aber erste dunkle Wolken aufziehen. Als Gründe nennt Süß ein fehlendes Migrationssystem und wachsenden Fachkräftemangel. Der Verband begrüßt ein Einwanderungsgesetz.

Der Fachkräftemangel gewinnt in allen Branchen an Gewicht. Deshalb fordert Hannes Wendroth, Geschäftsführer des UV OH-PLÖ, einen Spurwechsel. „Die Abschiebung von Migranten, die auf dem Arbeitsmarkt integriert sind und sich unter Umständen sogar in Vereinen oder ähnlichen Organisationen engagieren, sollte überdacht werden.“

Aus dem Handwerk berichtet Unternehmer Rolf Fischer. Der UV-Vorstand hat seit August einen Auszubildenden aus Afghanistan. Zögernd habe er sich dazu entschlossen. Mit dem Auszubildenden laufe es gut, allerdings fehlten systematische Hilfen, damit der Erwachsene Deutsch und Fachsprache lernen könne. Nur sie garantierten einen Abschluss der Ausbildung. „Wir sind aber noch nicht auf Fremdsprachler in den Ausbildungen vorbereitet“, sagt Fischer. Gerade in den theoretischen Blöcken fehlten passende Hilfen. Die Berufsschulen, die in Ostholstein 35 Handwerksberufe unterrichteten, hätten für den begleitenden Unterricht 1,7 Stellen zur Verfügung, sagt Ulrich Mietschke, Vorstand der Kreishandwerkerschaft Ostholstein-Plön. Werner Süß: „Wir brauchen ein System, um Integration dauerhaft zu planen, zu fördern und zu bezahlen.“

Präsidiumsmitglied Hans-Ingo Gerwanski warnt vor den Folgen des Fachkräftemangels für die Tourismusregion Ostholstein-Plön. Die positive Dynamik von sechs Prozent in Schleswig-Holstein könne nur mit ausreichend Personal gehalten werden. Wenn die Branche mit ihren Partnern keine Lösungen finde, leide die Servicequalität und es drohten Betriebsschließungen.

Gerwanski macht Lösungsvorschläge. Neben Investitionen in Gebäude, Infrastruktur, Qualität und Marketing seien gezielte Investitionen beim Personal notwendig. Gute Arbeit müsse nicht nur gut entlohnt werden. Flexiblere Arbeitszeiten und -modelle (Homeoffice), Weiterbildung und Hilfe bei der Wohnungssuche trügen zur Bindung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei.

Vorstandsmitglied Gerd Wilkens zahlt in seinem Betrieb bereits mehr Gehalt: Den Auszubildenden bis zu 25 Prozent , den Angestellten bis zu 13 Prozent, sagt der Vorsitzende der Dehoga Plön. Wilkens fordert flexiblere Gesetze. Mit einer Hochzeitsgesellschaft, die ab 15 Uhr feiern wolle, kämen viele Betriebe schon in Schwierigkeiten. Denn wenn sie genug Personal für die Feier hätten, stießen sie mit den vorgegebenen zwölf Stunden Ruhezeit an personellen Grenzen.

Gerwanski empfiehlt, am Image zu arbeiten. Tradierte Vorstellungen von mittelmäßiger Bezahlung und arbeiten zu müssen, wenn andere frei haben, seien nicht zeitgemäß. Den Wandel seines Images mache das Handwerk mit seiner jährlich 50 Millionen Euro kostenden Werbekampagne, lobte nicht nur Ulrich Mietschke.

Erfreulicherweise schafften erste Gemeinden und Arbeitgeber Wohnraum für Arbeitnehmer. Denen müsse aber auch nach ihrer Spätschicht möglich sein, von Scharbeutz aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch nach Hause zu kommen. Gerwanski: „Beim Fachkräftemangel muss gehandelt werden.“

Werner Süß hält die Diskrepanz von geringer Arbeitslosigkeit und steigenden Sozialausgaben (2017 in Ostholstein 33 Millionen Euro) für gefährlich. Was der Bund an sozialen Aufgaben von den Ländern und Kommunen verlange, dass solle er auch bezahlen. „Die Gebietskörperschaften brauchen für ihre Aufgaben einen langfristigen Haushaltsansatz.“