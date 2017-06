Unternehmensverband begrüßt Erhalt der Bäderbahn

Der Unternehmensverband Ostholstein-Plön (UVOH-P) begrüßt die Nachricht, dass sich die neue Regierungskoalition in Kiel für den Erhalt der sogenanten Bäderbahn von Lübeck in die Ostseebäder an der Lübecker Bucht einsetzen will. Der Verbandsvorsitzende Werner Süß stellt fest: „Unser Verband hat seit langem gefordert, die alte Schienentrasse über Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug und weiter nach Norden zu erhalten, wenn die Deutsche Bahn im Zuge der Schienenanbindung zur Festen Fehmarnbelt-Querung eine neue Trasse bauen sollte. Wir haben die sogenannte 2+1-Lösung immer unterstützt.“

Vor allem für den Tourismus sei die Erreichbarkeit der Badeorte per Bahn von hoher Bedeutung, aber auch die Berufspendler dürften nicht vernachlässigt werden. „Die Trasse existiert und kann befahren werden. Mit der AKN steht möglicherweise ein erfahrener Betreiber parat. Und auch aus umweltpolitischer Sicht wäre es eine gute Lösung“, so Süß weiter.

Gleichzeitig erneuert er die Forderung des Unternehmensverbandes, das Projekt so rasch wie möglich in die Tat umzusetzen. Es gehe nicht nur um die Schienenanbindung, sondern aktuell auch um die Erwiderungen auf die 12 600 Einwendungen aus dem zweiten Beteiligungsverfahren zum Planfeststellungsverfahren für den Bau des Fehmarnbelt-Tunnels. Die neue Landesregierung müsste eine zügige Bearbeitung sicherstellen. „Schließlich hat Herr Günther zugesagt, das Projekt zur Chefsache zu machen.“ Der UVOH-P sieht in einer festen Querung große Chancen für die Wirtschaft und auch für den Tourismus in der Region.

von Achim Krauskopf

erstellt am 22.Jun.2017 | 13:27 Uhr