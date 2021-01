Anja und Thomas Menke sind sauer : Unter Androhnung von Bußgeld: Stadt Plön verbietet Werbeschilder in der Fußgängerzone

Stadtverwaltung verschickt Briefe an 16 Betriebe und ordnet die Beseitigung von Werbeanlagen bis 31. Januar an.

von Michael Kuhr

12. Januar 2021, 14:51 Uhr

Plön | Der aktuelle Lockdown ist eine schwere Zeit – auch für die Geschäfte in der Plöner Innenstadt. Die Corona-bedingten Zwangsschließungen stellen viele Geschäftsinhaber vor Existenzsorgen. Gleich zu Beginn des Jahres allerdings flatterten 16 Betrieben in der Plöner Fußgängerzone Briefe der Stadt ins Haus. Sie werden in dem von Bürgermeister Lars Winter maschinell unterzeichnetem Brief aufgefordert, ihre Werbeanlagen der gültigen Werbeanlagensatzung anzupassen oder bis zum 31. Januar zu beseitigen.

Die Neufassung der Werbeanlagensatzung der Stadt Plön ist in den Ausschüssen der Stadt aber auch den Betroffenen – meist nur als Zuschauer – lange Zeit kontrovers diskutiert worden. Doch irgendwann wollte man in der Ratsversammlung einen Punkt setzen und einigte sich schließlich auf Regeln zur einheitlichen Gestaltung von Werbeflächen in der Lange Straße.

Im Rahmen einer Überprüfung vorhandener Werbeanlagen in der Innenstadt für den Bereich der Polizeistation bis zum Bahnhof wurden jetzt von Kontrolleuren der Stadt insgesamt 34 Werbeanlagen registriert, die nicht der Satzung entsprechen, bestätigte Stadtsprecher Frank Neufeind am Dienstag unserer Zeitung. Es seien Werbeanlagen von zusammen 16 Betrieben und es gebe sogar noch mehr Beanstandungen. Dazu gehörten auch Werbeträger, die ohne Baugenehmigung errichtet worden seien. Wenn Regelungen der Satzung nicht beachtet würden, könnte das im Rahmen einer Geldbuße geahndet werden.

„Wir sind jetzt 31 Jahre mit überwiegend zwei Geschäften in Plön ansässig und haben viel Steuern in die Stadtkasse eingezahlt“, erinnern Stefan und Anja Menke, die auch so ein Schreiben der Stadt Plön bekommen haben. Es geht dabei um ihre kleine ovale Werbung über der Eingangstür mit dem Firmennamen „Steffi M.“. Eine Werbung, die offenbar nicht mehr den Anforderungen der beschlossenen Werbeanlagensatzung entspricht.

„Gerade jetzt, wo es dem Einzelhandel überall in Deutschland durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie so schlecht geht, will die Stadt offenbar ihre Werbeanlagensatzung durchsetzen“, wundert sich Stefan Menke. Er sieht den Plöner Einzelhandel ohnehin durch die Erhöhung der Parkgebühren und die Jagd auf Parksünder durch die Stadt gegängelt: „Autos werden in Plön offenbar gehasst.“ Als extrem wichtig für die älteren Kunden bewertete er die Parkplätze an der Kirche. Und: Ein Hotel in Plön – wie jetzt in Malente und bald auch in Eutin – würde dem Einzelhandel in Plön neue Kaufkraft bringen, weißt der 60-jährige Betriebswirt.

Stefan Menke wünscht sich von der Stadt Plön mehr Sauberkeit in der Innenstadt, einen endlich mal wieder Wasser führenden Springbrunnen auf dem Marktplatz und eine offensive Bekämpfung des Leerstandes in der Langen Straße. Der Plöner Kaufmann blickt auf Eutin: „Hier werde ich sogar von der für die Wirtschaftsförderung der Stadt Eutin zuständigen Kerstin Stein-Schmidt kontaktet“, wünscht er sich auch ein an Qualität höheres Niveau des Angebots in der Plöner Innenstadt. Und: Mit dem aktuell vorherrschendem Leerstand gebe es keine Steuereinnahmen für die Stadt Plön.

Menke blickt eetwas verärgert auf das neue Bürgerbüro von Stadt und Stadtwerke mit seinen ausufernden Kosten für die Stadt Plön: „Als Kaufmann halte ich den mir selbst vorgegebenen finanziellen Rahmen ein.“ Für die Stadt scheine das jedoch nicht zu gelten. Wie der OHA berichtete, hatte der Bürgermeister das Budget reichlich überzogen.

Menke verglich das Verbot der Aufstellung sogenannter „Passantenstopper“ für Geschäftsleute in der Langen Straße mit der offenbar möglichen Aufstellung des Briefkastens des Bürgerbüros durch die Stadt: „Dafür scheint das Verbot nicht zu gelten.“ Ihn ärgere auch, dass in Sachen Strandweg oder dem Bootsverleih „Tante Thea“ nichts handfestes passiere. In der Stadt gebe es keine Möglichkeiten, Fahrräder abzustellen.

Und auch die Belieferung der Geschäfte in der Langen Straße ab 10 Uhr sei durch die Schließung mit Pollern nicht gut. Spediteure müssten ihre Waren jetzt vom Parkplatz am Stadtgraben bis in die Geschäfte anliefern. „Das ist eine schwere körperliche Arbeit“, hat Stefan Menke beobachtet und kritisiert: „Für die Post gilt das Durchfahrverbot den ganzen Tag über offenbar nicht.“

„Es gibt also genug zu tun in der Stadt Plön“, wundern sich Anja und Stefan Menke nun über den Bescheid zur Umsetzung der Werbeanlagensatzung.