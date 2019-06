Eutiner Festspiele : Unsichtbare Hauptrollen

Schrauben, nähen, malen: Wenn Sänger und Tänzer auf der Bühne stehen, sind sie unsichtbar. Ein Besuch hinter den Kulissen der Festspiele kurz vor den Hauptproben.

von Constanze Emde

10. Juni 2019, 13:11 Uhr

Eutin | Klassische Musik tönt aus dem Radio, während Bühnenmaler Alp Arslan Tokat die letzten beiden Rückwände der sogenannten Türme bemalt. Der 69-Jährige ist glücklich, in dieser Saison wieder selbst für die farbliche Gestaltung des Festspiel-Bühnenbildes verantwortlich sein zu können. Seit sechs Jahren ist er bei den Eutiner Festspielen der „Solist der Farben“.

Vom Modell zum Bühnenbild

Vergangenes Jahr hatte ihn plötzlich eine schwere Lungenentzündung in die Knie gezwungen und wochenlang ans Krankenbett gefesselt. „Mit diesem Trauma bin ich diesmal angereist, aber meine Familie bei den Festspielen hat mich so herzlich empfangen und aufgenommen, das es einfach nur eine Freude ist, wieder Teil davon zu sein“, sagt er. Sein Platz ist seit Mai im Kulissenlager der Opernscheune. Spanplattenwand für Spanplattenwand färbt er in der Vorstellung von Bühnenbauer und Regisseur. Die Herausforderung sei die unterschiedliche Beleuchtung und der daraus resultierende Unterschied in der Farbintensität zwischen Freilichtbühne und Kulissenlager. „Manchmal wirken die Farben bei Sonnenlicht zu schwach, dann verstärke ich das nachträglich auf der Bühne oder setze nochmal Schatten“, sagt Tokat.

Elf bis dreizehn Stunden täglich brauche es, um die Bühnenbilder für das Musical und die Oper rechtzeitig fertig zu bekommen. Das Modell von Bühnenbildner Jörg Brombacher liegt in Einzelteilen auf seinem Tisch neben Teekanne und Tasse. Je nachdem, welches Stück er gerade zeichnet, nimmt er sich das passende Modell zur Hand. Damit die Größenverhältnisse stimmen, nutzt er spezielle „Lineale“ für Bühnenmaler und „vergrößert“ so die Idee für die Naturbühne auf Holz. Doch nicht für alles hat er Vorlagen. „Für die Türme wollte Jörg Brombacher später auch noch Fresken, die aber nicht am Modell waren, da hab ich mir dann selbst Fragmente überlegt und hoffe sehr, dass er damit zufrieden ist“, sagt Alp Tokat. Ein Künstler sei das nie, fügte er lächelnd hinzu.

Auch der Bühnenaufbau beginnt in den frühen Morgenstunden

Beim Besuch auf der Bühne trifft Tokat zufällig auf Brombacher. Dieser legt selbst Hand mit an, schraubt gemeinsam mit dem Aufbauteam um Jakob Brunken und Ole Kwiatkowski, am Bühnenaufbau. „Es ist toll geworden“, sagt er auf Nachfrage von Alp Tokat, der sichtlich beruhigt ist. Nur beim Bild des Marktplatzes von Padua im Hintergrund, da sind sich beide einig, müsse nochmal „drüber genebelt“ werden.

Die emsigen Bohrgeräusche und der Staub vom Schleifen verfliegen plötzlich von der Bühne, als sich langsam die Solisten auf dem vorderen Teil mit Dehnübungen warm machen. Ein freundliches „Hallo“ hat jeder auf den Lippen. „Wir fangen mittlerweile um fünf Uhr morgens an, um alles zu schaffen, denn auf die Probenzeiten müssen und wollen wir Rücksicht nehmen, da können wir nicht bauen“, sagt Brunken.

„Weiberspeck“ und „Fische“ beschäftigen Schneiderinnen

Noch tragen Sänger und Tänzer eher sportliches Dress, doch Kostümbildnerin Martina Feldmann arbeitet mit ihrem sechsköpfigen Team von Schneiderinnen in der Opernscheune seit Mai an den passenden Kostümen. „Weiberspeck“ und „Fische“ unter den Armen sind nicht die einzigen Dinge, die bei der Produktion und Veränderung der Kostüme für die nötigen Lacher in der Schneiderwerkstatt sorgen.

Martina Feldmann beschäftigt sich bereits nach Saisonende mit den neuen Stücken und macht sich Gedanken zur Kostümierung der Figuren. „Es ist einfach herrlich zu gestalten. Man erfindet den Charakter, überlegt sich, welches Kleid er trägt, welches Gesicht er haben soll“, sagt sie. In Konzeptionsgesprächen fließen die Visionen des Regisseurs mit ein, Namen der Solisten werden bekannt und Anfang des Jahres stehe auch das farbliche Konzept des Bühnenbildes. Im Mai fährt Feldmann mit all den Ideen und Wünschen für Kostüme nach Kiel und leiht zahlreiche Gewänder aus. Nach Maßen der Menschen, die sie tragen sollen, und nach Ideen der Kostümbildnerin entsteht in Kombination mit zahlreichen Teilen aus dem eigenen Festspiele-Fundus unterm Dach der Opernscheune ein ganz eigenes Kostümbild auf der Bühne. Welche Besonderheiten gilt es zu beachten? „Tänzer brauchen einen ‚Fisch‘, also zusätzlichen Stoff, unterm Arm, damit sie sich besser bewegen und auch Hebefiguren machen können, ohne dass das ganze Kostüm verrutscht“, sagt Feldmann. Da gebe es glücklicherweise edelaussehende, passende Stoffe, die einen hohen Stretchanteil für die Beweglichkeit haben. Außerdem müssen die Stoffe vielfaches Waschen aushalten, in der Waschküche der Opernscheune sind „fantastische Mitarbeiter“, die je nach Bedarf die Kostüme waschen, reinigen und trocknen, sagt Feldmann.

Und nicht nur die edlen sichtbaren Stoffe müssen genäht werden, auch die Hilfsmittel: Susanne Klüver, Neuling im Team, hat unter anderem noch den „Weiberspeck“ zu nähen. Das sind Kissen, die die Hüften der Frauen unter barocken Kleidern betonen. „Abnehmbares Hüftgold ist doch schön“, sagen die Frauen und lachen hinter ihren Nähmaschinen. Am Ende fügen sich alle Einzelbemühungen zu einem großen Ganzen auf der Bühne. Damit das Publikum zu begeistern, sei Ziel allen Engagements.