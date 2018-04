„Unser Mond“ in der Sternwarte

von Bernd Schröder

21. April 2018, 14:48 Uhr

Wie entstehen eigentlich Ebbe und Flut? Und wie kommen die Krater in die Oberläche des Mondes? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein Abend unter dem Titel „Unser Mond“ am Donnerstag, 26. April, von 19 bis 21 Uhr in der Sternwarte Neustadt (Ruhleben 2). In einem unterhaltsamen Programm will die Sternwarte ihren Besuchern viel interessantes Wissen über den Mond vermitteln, der die Erde begleitet, der nächste Himmelskörper ist, den die Menschheit direkt sehen kann, und der von den Kulturen der Welt verschieden betrachtet wird. Der Eintritt kostet 20 Euro. Informationen gibt die Sternwarte unter Tel. 04561/5262730.