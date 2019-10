Unser Glaube – so stark zum Mauern überspringen?

von Achim Krauskopf

11. Oktober 2019, 13:26 Uhr

Liebe Leserinnen

und Leser,

wieder einmal so eine Woche hinter uns voll erschütternder Meldungen: rechtsextreme Gewalt, Krieg, Flüchtlingsdramen, Anschuldigungen, Brexit und dann heute, was für eine Zusage an diese Welt: der Wochenspruch für die nächste Woche ... unser Glaube ist der Sieg über die Welt. Er hat sie überwunden. Er trägt mich durch all diese Schrecken hindurch. Ich verstehe darunter: der Glaube ist der Sieg über Tod, Krankheit, Ungerechtigkeit, Armut, Not, Leid, Trauer, Missgunst. Der Sieg über alles das, was uns tagtäglich frustriert, quält, ärgert oder verzweifeln lässt. Der Glaube – UNSER Glaube, mein Glaube ist der Sieg über all dies. Er überwindet. Er gibt mir Halt in dieser scheinbar haltlosen Welt.

Für mich ist dies eng verknüpft mit einem Eintreten für meine Überzeugung. Für das, was mir wichtig ist. Ob es der Kampf gegen Rechtsextremismus oder andere Gewalt ist. Ob es das Eintreten für ein gesundes Klima oder Fahrradfreundliches ist. Ob es der Kampf für Benachteiligte oder Minderheiten ist; für das Tierwohl – es ist meine Überzeugung, für das ich einstehe und mich engagiere. Mit Leidenschaft trete ich dort als Person auf und für etwas ein. Mein Herz ist dabei und brennt für eine Sache. Eine Herzensangelegenheit ist mir etwas geworden. Ich bin voll dabei und lass mich dabei nicht ablenken oder abbringen von meinem Ziel vor Augen.

In einem Wort in den Psalmen heißt es: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Unvorstellbares scheint möglich. Ich kann über Mauern springen, ich kann Vorurteile überwinden, Grenzen überschreiten. Ich kann meine Überzeugung leben. Der Glaube, das Vertrauen auf Gott ist der Sieg. Liebe Leserinnen und Leser, mein Herz ist offen für diesen Gott. Ich für mich könnte dafür jeden Freitag oder jeden Tag der Woche auf die Straße oder in die Häuser gehen. Gottesdienst feiern. Klingt einfach? Ist es auch! Ich lade Sie ein, sich gemeinsam mit mir auf den Weg zu machen, unsere Herzen zu öffnen für den Gott, der der Sieger über all die Dinge ist. Über das, was uns belastet und ängstigt. Wo wir unsere Überzeugung haben, aber denken, wir kommen nicht weiter und sind macht- und hilflos. Mag es auch so scheinen, in jedem Fall sind wir nicht alleine auf dem Weg. Auf ein Leben mit Jesus Christus bezogen und uns für ihn zu öffnen gilt: Jeder Tag ist geeignet. Ein JA zu sagen zu unserem Gott, eine Umkehr aus Einbahnstraßen in unserem Leben. Seine offenen Arme sind da uns aufzufangen. Die Antennen stehen auf Empfang. Egal, was wir an Last mitbringen oder mit uns herumtragen. Für Gott ist es nicht zu schwer. „Every day for a future with God“, dass wünsche ich mir als unser Ziel. Ein gesegnetes Wochenende und ein bereites Herz für unseren Gott.

