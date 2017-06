Ungewöhnlicher Besuch in Malenter Garten

vergrößern 1 von 1 Foto: rau 1 von 1

Ungewöhnlichen Besuch hatte der Malenter Manfred Rau am Donnerstag: Ein Singsittichmännchen hatte sich in seinen Garten in der Ferdinand-Harms-Straße verirrt. Trotz aller Lockversuche mit Brot und guten Worten ließ sich das farbenfrohe Tier nicht einfangen. „Dabei sind wir da richtig klug rangegangen“, so Rau. Seiner Beobachtung nach sei der kleine Vogel ziemlich fit gewesen. Gestern sah Rau ihn allerdings nicht mehr. „Hoffentlich hat ihn nicht eine Katze gefressen“, sorgt sich Rau. Wer den Sittich vermisst, kann sich unter Telefon 04523/6666 melden.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 09.Jun.2017 | 11:01 Uhr