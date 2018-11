Ungeahnte Nebenwirkung: Delegationsreise verbindet Eutiner

von Constanze Emde

Sie starteten als Eutiner Delegation mit Vertretern der Verwaltung und Fraktionen – „und wir kamen als Freunde wieder“. Fast gerührt sagten das alle im Hauptausschuss am Dienstagabend, nachdem Bürgermeister Carsten Behnk mittels Bilderpräsentation erklärte, wie facettenreich der Ausflug in die chinesische Partnerprovinz aus seiner Sicht war. „Außenpolitisch, sowie innenpolitisch war das ein voller Erfolg“, sagte Behnk. Viele Gespräche, auch vielversprechende, seien geführt worden und in Planung.

„Wir wollen die Wirtschaft vernetzen und Kooperationen vorantreiben. Eutiner Bier könnte in Xinchang genauso verkauft werden, wie die dort produzierte, chinesische Seide hier. Auch Austauschprogramme zwischen den Firmen oder im kulturellen Bereich wie beispielsweise mit unseren Eutiner Festspielen sind denkbar“, sagte Malte Kuhr, der für die CDU mitreiste und die exzellente Kommunikation zwischen den Fraktionen lobte.

Annette Granzin (Grüne) ergänzte: „Auf dem Weg zum Flughafen habe ich mich gefragt, ob ich wahnsinnig bin, dass ich mit neun Fremden zehn Tage nach China fahre. Aber ich habe eine wahnsinnige Offenheit und Wertschätzung erfahren, was ich so nach einer Sitzung in Ausschüssen nicht vermutet habe. Die Erfahrungen, die wir dort mit Verwaltung und Politik gemacht haben, die haben wir für Eutin gemacht“, sagte Granzin. Der FWE-Fraktionsvorsitzende Malte Tech stimmte zu und bedankte sich bei allen Mitreisenden: „Zu meiner Frau habe ich zuhause gesagt, dass das mal die ganze Stadtvertretung machen sollte, dann würden wir häufiger und schneller Lösungen finden. Ich war platt, wie gut wir uns verstanden haben und was für ein extrem gutes Verhältnis zwischen allen war. Wir sind wirklich Freunde geworden und das begeistert mich.“ Ute Blank (SPD) lobte ebenfalls den Zusammenhalt, der spürbar war. Was im einzelnen daraus erwachse, werde sich zeigen, so der Tenor – die Erinnerungen und guten Kontakte bleiben und sollen ausgebaut werden.