Prozess am Eutiner Amtsgericht : Unfallflucht mit ärztlichem Attest

Das Verfahren gegen eine 59-Jährige wurde gegen eine Zahlung von 300 Euro an den Hospizverein eingestellt.

25. September 2019, 18:32 Uhr

Eutin | Mit ihrem Mini streift Monika A.* (59) beim Einparken vor dem Eutiner Ärztehaus in der Hospitalstraße einen Renault Mégane, sieht den Schaden, parkt ihr Auto auf einen etwa 30 Meter entfernten Platz und geht. Die Staatsanwaltschaft klagte deshalb gestern vor dem Eutiner Amtsgericht das unerlaubte Entfernen vom Unfallort an.

Die Anwältin, mit der Monika A. kam, schilderte vor Gericht die Beweggründe ihrer Mandantin. Ein Zahnarzttermin habe bevorgestanden, dies habe der Angstpatientin, die nur unter Hypnose behandelt werden könne, nervlich zugesetzt. Außerdem leide die 59-Jährige an einer chronischen Darmerkrankung und habe eben nach dem Einparken dringend eine Toilette aufsuchen müssen. „Als sie dann wiederkam, war schon die Polizei da“, sagte die Verteidigerin. Den Schaden zahle sie bereits ab, der Führerscheinentzug seit April habe ihr Leben und ihre berufliche Tätigkeit stark eingeschränkt. „Sie hätten vor Ort jemanden ansprechen können, der kurz warten soll, um zu signalisieren, dass sie nicht weg sind, oder sich anders bemerkbar machen. Zeit zum Umparken hatten sie auch“, merkte die Richterin an. Umgeparkt habe sie, weil sie merkte, auf einem falschen Praxisplatz gefahren zu sein. Das Verfahren wurde gegen eine Zahlung von 300 Euro an den Hospizverein eingestellt. Sichtlich erleichtert war sie, als sie ihren Führerschein wiederbekam.

*Name geändert