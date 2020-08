Lensahn : Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Unbekannter touchiert auf Lidl-Parkplatz Audi A1 – Polizei sucht Zeugen.

06. August 2020, 09:16 Uhr

Lensahn | Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes wurde am Dienstag ein parkender Audi beschädigt. Um 14.30 Uhr hatte eine Autofahrerin ihren Audi A 1 bei dem Supermarkt abgestellt und tätigte anschließend ihre Einkäufe. Nachdem sie fertig war, packte sie ihre Einkäufe in den Wagen und fuhr zum Kirchplatz in Lensahn – erst hier fiel ihr der Schaden an der rechten Fahrzeugseite auf.