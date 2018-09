Unfall und gefälschter Führerschein zahlen sich nicht aus

von Michael Kuhr

21. September 2018, 11:03 Uhr

Wer in Deutschland ein Auto fahren möchte, ob als Deutscher oder Ausländer, braucht einen gültigen Führerschein. Wer den nicht hat, macht sich strafbar. Wer dann bei einem Unfall einen gefälschten - ausländischen – Führerschein vorlegt, macht sich auch einer Urkundenfälschung schuldig. Diese bittere Erfahrung hat gestern ein

77-jähriger Tschetschene aus Raisdorf vor dem Plöner Amtsgericht machen müssen.

Laut Anklage war der Mann, der seit 2012 in Deutschland lebt, im Oktober vergangenen Jahres nach einem Einkauf in einem Elektronikmarkt in Schwentinental mit seinem Auto bei der Ausfahrt aus dem Parkplatz in einen Unfall verwickelt gewesen. Bei der Polizei legte er später einen polnischen Führerschein vor, der sich allerdings als Total-Fälschung erwies.

Das sei ihm auch bewusst gewesen, so die Staatsanwältin in der Verlesung der Anklage. Das Amtsgericht Plön hatte deshalb einen Strafbefehl in Höhe von 1200 Euro gegen ihn erlassen. Dagegen hatte der Mann Einspruch erhoben.

In der Gerichtsverhandlung ging es deshalb auch nicht mehr um die Taten – Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Die hatte der Angeklagte schon eingeräumt, vielmehr um die Höhe der Strafe. Einen russischen Führerschein habe er wohl, ließ der Angeklagte über seinen Anwalt einräumen, umgeschrieben worden sei der aber nie. Den falschen polnischen Führerschein habe er 2016 von einem „Unbekannten“ für 600 Euro in Leipzig erworben. Der sei nach dem Schengener Abkommen gültig, habe ihm der „Kumpel“ gesagt. „Er hat keinen deutschen Führerschein, aber Autofahren kann er“, so sein Anwalt im Gericht.

Damit war für das Gericht die Sache eigentlich klar und nur noch das Strafmaß eine Ermessensfrage. Er und eine Frau bekämen je 512 Euro Sozialhilfe im Monat, schilderte er dem Gericht. In ihrem Plädoyer forderte die Staatsanwältin dann für beide Taten nur noch 50 Tagessätze à 15 Euro, also 750 Euro Gesamtstrafe. Der Verteidiger plädierte auf 600 Euro.

Die Richterin fand den Angeklagten letztlich beider Taten für schuldig und verurteilte den Tschetschenen zu 45 Tagessätzen à 15 Euro, also 675 Euro plus Gerichtskosten und Auslagen. Diese darf der Angeklagte in monatlichen Raten von 30 Euro abstottern. Allerdings äußerte die Richterin in ihrer Begründung auch Zweifel, ob dem Angeklagten bewusst sei, dass er hier in Deutschland nicht fahren darf. Sechs Monate hätte er mit seinem russischen Führerschein fahren dürfen, dann hätte er ihn umschreiben lassen müssen, so die Richterin. Sie gab ihm mit auf den Weg, dies nachzuholen. Das allerdings wird nun nicht mehr so einfach sein, denn nun kann die Führerscheinstelle auch eine theoretische und praktische Fahrprüfung dafür zur Voraussetzung machen. In jedem Fall nahm der Angeklagte das Urteil mit der geminderten Geldstrafe noch im Gerichtssaal an.