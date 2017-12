Kreis Plön : Unfall in Honigsee: Betrunkener Autofahrer stößt mit Lkw zusammen

von Gerrit Hencke

erstellt am 12.Dez.2017 | 08:15 Uhr

Honigsee | Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagnachmittag auf der Preetzer Chaussee in Honigsee (Kreis Plön) einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war der 67-jährige Fahrer eines Skoda gegen 16.50 Uhr in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lkw zusammengestoßen.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten der Preetzer Polizeistation Alkoholgeruch beim Skoda-Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Der verletzte Mann kam in ein Krankenhaus, wo eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Wertes angeordnet wurde. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Straße war für rund eine Stunde voll gesperrt, ab 17.45 Uhr wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Um 18.45 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

