Süsel : Unfall am Süseler Baum fordert sechs Verletzte

Die Fahrerin eines Ford Fiestas übersah beim Abbiegen offenbar einen BMW mit fünf Insassen, darunter zwei kleinen Kindern.

23. August 2020, 18:36 Uhr

Süsel | Erneut ist es am Sonntag am Süseler Baum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das Unglück, an dem kurz nach 15 Uhr drei Fahrzeuge beteiligt waren, forderte sechs Verletzte, darunter zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren. Zu dem Zusammenstoß kam es, als ein mit zwei Frauen besetzter blauer Ford Fiesta beim Abbiegen nach Süsel einen entgegenkommenden mit fünf Familienmitgliedern besetzten schwarzen BMW-Kombi übersah, der von Ekelsdorf kommend in Richtung Neustadt unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Fiesta zudem gegen einen Transporter geschleudert, dessen Fahrer unverletzt blieb. Die beiden Kinder und ihre Eltern aus dem BMW kamen ebenso ins Krankenhaus wie die beiden Frauen aus dem Fiesta. Glück im Unglück für die Verletzten: Zwei Mitarbeiter vom Rettungsdienst, die zufällig zur Unfallstelle kamen, übernahmen die Erstversorgung. Die Kreuzung war für etwa eine Stunde teilweise gesperrt.