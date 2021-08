Frauenfussball : Unentschieden zum Saisonauftakt

BSG Eutin bringt ein 1:1 von der Spielvereinigung Putlos mit

Putlos | Die Fußballerinnen der BSG Eutin entführten einen Punkt aus Putlos und trennten sich in der Kreisliga Ost 1:1(1:1)-Unentschieden von der Spielvereinigung Putlos. In einem abwechslungsreichen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten fielen die Tore schon früh. Trainer Andreas Pump ist zufrieden Nora Riemchen brachte die BSG mit 1:0 in Führung (7.). Nur ein...

