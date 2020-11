Jetzt mit Fotos : Unbekannte sprühen Graffiti an Heinrich-Harms-Schule in Hutzfeld – Polizei sucht Zeugen

Mit mehreren Farben waren Sprayer an zwölf Stellen aktiv. Der Schaden dürfte nicht unerheblich sein.

Avatar_shz von Bernd Schröder

13. November 2020, 09:55 Uhr

Hutzfeld | Die Ermittler sollen bereits eine heiße Spur haben. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag an der Heinrich-Harms-Schule in Hutzfeld an zwölf Stellen Graffiti gesprüht. „Es wurden offenbar Sprühdosen in den Farben rot, blau und dunkelgrün genutzt“, sagte Stefan Muhtz, Sprecher der Polizeidirektion Lübeck. Der Schaden dürfte nicht unerheblich sein.

Bernd Schröder

Ein Teil der Schmierereien richtete sich offenkundig auch gegen einzelne Pädagogen. Die Graffiti fanden sich beispielsweise auf Mauern von Schulgebäude und Turnhalle, einem Baum, Türen, einem Hochbeet sowie einer Außentafel.

Bernd Schröder

Wer kann Hinweise geben?

Die Hutzfelder Polizeistation ermittelt in diesen Fällen und bittet um Hinweise unter Telefon 04527/510 oder per E-Mail an hutzfeld.pst@polizei.landsh.de.