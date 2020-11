Hutzfeld : Unbekannte sprühen Graffiti an Heinrich-Harms-Schule

Mit mehreren Farben waren Sprayer an zwölf Stellen aktiv. Die Polizei sucht Zeugen.

Alexander Steenbeck

13. November 2020, 09:55 Uhr

Hutzfeld | Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag an der Heinrich-Harms-Schule in Hutzfeld an zwölf Stellen Graffiti gesprüht. „Es wurden offenbar Sprühdosen in den Farben rot, blau und dunkelgrün genutzt“, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizeistation ermittelt in diesen Fällen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04527/510 oder per E-Mail an hutzfeld.pst@polizei.landsh.de.