Heiligenhafen : Unbekannte heben Gullydeckel aus – Polizei sucht Zeugen

Vier Gullydeckel musste die Polizei wieder einsetzen. Ob Schäden entstanden sind, ist bislang unklar.

von shz.de

03. September 2018, 13:47 Uhr

Heiligenhafen | In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in Heiligenhafen in der Theodor-Storm-Straße insgesamt vier Gullydeckel ausgehoben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine Anwohnerin der Theodor-Storm-Straße meldete sich gegen 2.25 Uhr über Notruf bei der Polizei und berichtete von drei jungen Männern, die sie dabei beobachtet hatte, wie diese einen Kanalschachtdeckel aushoben.

Die ausrückenden Beamten des Polizeireviers Heiligenhafen fanden insgesamt vier ausgehobene Gullydeckel vor, die sie wieder einsetzen konnten. Trotz der vorhandenen Straßenbeleuchtung waren die Gefahrenstellen erst unmittelbar vor dem Passieren erkennbar.

Bislang sind der Polizei keine Geschädigten bekannt. Die Polizei Heiligenhafen erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04362/50370.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?