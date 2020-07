Bosau : Umweltbeauftragter Hans-Alfred Will ist zurückgetreten

Der Amtsinhaber ist seit acht Jahren im Amt, war aber nie vor Gemeindevertretung offiziell ernannt worden.

von Michael Kuhr

22. Juli 2020, 09:52 Uhr

Bosau/Hutzfeld | Die Gemeinde Bosau hat ihren Umweltbeauftragten Hans-Alfred Will verloren. Der zertifizierte Baumkontrolleur trat nach achtjähriger Amtszeit vor ein paar Tagen von seinem Amt zurück. Dafür gab es offenbar ganz unterschiedliche Gründe.

Der gemeindliche Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat am Montagabend um 22 Uhr mal wieder nur zwölf seiner 26 Punkte umfassenden Tagesordnung geschafft und muss nachsitzen. Ausgerechnet vor dem FDP-Antrag mit dem Thema „Rechte und Pflichten des Umweltbeauftragten“ ging es diesmal nicht weiter.

Der von Dr. Joachim Rinke und Holger Marohn unterzeichnete Antrag der FDP soll übrigens bei der Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein nicht gut angekommen sein, heißt es aus bekanntlich gut informierten Kreisen. Die Kommunalaufsicht hätte den Antrag gern optimiert. Aber die FDP stellte ihn trotzdem. Für Hans-Alfred Will zu spät. Und ob es einen neuen Umweltbeauftragten in der Gemeinde Bosau gibt, das muss die Gemeindevertretung noch entscheiden.

Hans-Alfred Will wurde 2012 Umweltbeauftragter der Gemeinde Bosau als Nachfolger des damals zurückgetretenen Kai Krümmel. Doch „Will wurde nie richtig in sein Amt eingeführt“, bestätigte Bosaus Bürgermeister Eberhard Rauch dem OHA. Das sollte am Dienstagabend in der Gemeindevertretung nachgeholt werden. Zu spät. Will war schon zurückgetreten. Beklagt wurde auch, dass Will in seinem Amt als Umweltbeauftragter den Sitzungen hinter verschlossenen Türen beiwohne, obgleich er das nicht dürfe.

So schickten sich die Bosauer Liberalen an, die Rechte und Pflichten des Umweltbeauftragten neu zu formulieren. Er solle Verwaltungsvorlagen auf ihr Verträglichkeit für Natur, Umwelt und Klima prüfen und umweltspezifische Gedanken in die Arbeit einbringen. Er solle Bürger in Umweltfragen beraten aber auch Natur-, Klima- und Umweltaktionen starten.

Das alles war Hans-Alfred Will wohl zu viel des Guten. Er bestätigte dem OHA lediglich seinen erfolgten Rücktritt vom Amt, wollte zu allem anderen lieber nichts sagen. Auch nicht zu den Rechten, die ihm die FDP aufbürden wollte: schriftliche Stellungnahmen, die Mitarbeiterschulung im Bauhof und Informationen der Gemeinde durch ihn über naturschutzrechtliche Belange.

Und gerade beim letzten Punkt, da hapert es schon – in die andere Richtung, nämlich die Information des Umweltbeauftragten durch die Gemeinde. Seit fast einem Jahr schon versucht Hans-Alfred Will an eine Liste der Ausgleichsflächen der Gemeinde Bosau heranzukommen, wird von der Gemeinde an die Untere Naturschutzbehörde des Kreises und von dort wieder an die Gemeinde Bosau verwiesen, weil die Unterlagen in Bosau selbst verwaltet würden. Ausgleichsflächen entstehen, wenn an anderer Stelle Versiegelungen erfolgen. Die Gemeinde müsse schließlich selbst wissen, wo ihre Ausgleichsflächen liegen.

Den Überblick aus der Gemeindeverwaltung bekommt er einfach immer noch nicht. Deshalb hatte sich die BfB schon im Februar erbarmt, einen Antrag zu stellen. Doch bei immer wieder aufgeschobenen Sitzungen steht das Ergebnis noch heute aus. Aber es dürfte sich mit dem Rücktritt des Amtsinhabers erledigt haben.

Mittlerweile erledigt dürfte sich auch ein Antrag an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss von Hans-Alfred Will aus dem März dieses Jahres haben. Er schlug die Entstehung eines Erinnerungswäldchens vor, wo Menschen anlässlich von Geburten, Hochzeiten oder Ehejubiläen einen Baum mit Namensplakette und dem Anlass pflanzen sollten. Ob das Wäldchen entsteht und der erste Baum von Will mit einer Plakette als ehemaliger Umweltbauftragter der Gemeinde Bosau dort stehen wird, steht noch nicht zur Diskussion.

Bleibt die Erkenntnis, dass durch die von SPD, Grünen, BfB und FDP beschlossene neue Hauptsatzung eine deutlich höhere Schlagzahl bei den Sitzungen der Ausschüsse und der Gemeindevertretung nötig geworden ist.