Umfangreiche Planungen beschlossen

Kasseedorf will Kindergarten, Feuerwehr und Bauhof umbauen

von Alexander Steenbeck

30. September 2018, 17:29 Uhr

Sowohl Umbau von Feuerwehrhaus und gemeindeeigenem Bauhof als auch die Erweiterung des Kindergartens waren in den Fachausschüssen bereits diskutiert und einstimmig beschlossen worden. Dennoch gab es um letzteres Bauvorhaben eine längere Diskussion. Am Ende erhielten beide Architekturbüros einstimmig den Auftrag, in die notwendigen Planungen einzusteigen.

Der Sozialausschuss hatte für die Erweiterung des Kindergartens die Umwandlung von benachbarten Wohnungen im gleichen Haus beschlossen. Hierfür sollen zur Schaffung von 15 Betreuungsplätzen Fördermittel in Höhe von bis zu 105 000 Euro eingesetzt werden (der OHA berichtete). Martin Boesmann (CDU) regte an, in den Planungsauftrag der Architekten Bielke und Struve auch eine Containerlösung einzubeziehen. Boesmann dachte dabei an die Container des Landes aus der Auflösung von Flüchtlingsunterkünften. Über deren Verfügbarkeit gingen die Meinungen weit auseinander. Während der Leitende Verwaltungsbeamte Burkhard Busch von schlechten Erfahrungen des Amtes berichtete, hatten andere davon gehört, dass bereits Privatpersonen auf solche Container zugriffen. Janna Oldekop (CDU) zweifelte an dem geplanten Fertigstellungstermin zum Kindergartenjahr im Sommer und sah in der Containerlösung eine Alternative, ohne dass der Standort geklärt war. Wiebke Aldenhoff (SPD) brachte als Puffer für einen verspäteten Einzug erneut eine Waldgruppe für den Kindergarten ins Spiel. Der Naturerlebnisraum der alten Kiesgrube sei dafür aus ihrer Sicht ein idealer Standort, der die erforderliche Infrastruktur bereits vorhalte.

Die Skepsis bezüglich eines pünktlichen Bauabschlusses hatte auch Mirko Strunge (SPD) beflügelt. Der Bauausschussvorsitzende schlug – wie auch Dirk Buttenhoff (CDU) – vor, das gesamte Gebäude des Kindergarten zu überplanen. Wenn das Erdgeschoss völlig umgebaut werde, könne man die Wohnung im Dachgeschoss gleich mit einbeziehen. Buttenhoff regte an, auch eine Nutzung der bisherigen Wohnräume als Büro oder Sozialraum für Feuerwehr oder andere Gruppen zu prüfen. Der gemeinsame Antrag Strunges und Butenhoffs, beide Geschosse zu überplanen, wurde von der Gemeindevertretung einstimmig angenommen.

Im Feuerwehrhaus, unter dessen Dach auch der Bauhof seine Räume hat, fordert die Unfallkasse Nord für die Kameraden eine Umkleidemöglichkeit mit Trennung zwischen privater Kleidung und der Einsatzkleidung. So soll die Übertragung von anhaftenden Schadstoffen von der Brandstelle auf die zivile Kleidung vermieden und das Verschleppen von Giftstoffen ins private Umfeld verhindert werden. Zudem werden Duschen getrennt nach Geschlechtern gefordert. Im Bauhof sind für die Mitarbeiter ebenfalls Duschmöglichkeiten vorzusehen. Der Neustädter Architekt Harm Hoffmann, der auch den Umbau des Mönchneversdorfer Feuerwehrhauses plant, soll nun Vorschläge zur Umsetzung der Forderungen auf dem begrenzten Raum entwickeln. Vielleicht bietet der Platz im Dachgeschoss des Kindergartens hier Möglichkeiten zur Entwicklung.