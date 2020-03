Unterstützung in Corona-Zeiten : Ulrike Weber will Älteren helfen

Gegen die Vereinsamung und voranschreitende Demenz will sie Betroffenen wie Angehörigen eine Stütze sein.

Avatar_shz von Constanze Emde

19. März 2020, 13:10 Uhr

Eutin | Sie ist Seniorentherapeutin, ausgebildete Demenzfachkraft, Alltagshelferin – und in allerester Linie ein emphatischer, sozial engagierter Mensch. Als solcher möchte sie in Zeiten von Corona und der damit einhergehenden Ungewissheit und Angst vor allem älteren Menschen helfen und eine Stütze sein. „Sie können sich oftmals nicht selber helfen und nun, wo jegliche Tagesabwechslungen ausfallen oder untersagt sind, haben sie nicht mal mehr die Chance rauszugehen und auf andere Gedanken zu kommen“, sagt Ulrike Weber (60).

Gegen die Vereinsamung

Sie möchte der Vereinsamung der Menschen entgegenwirken, ihnen am Telefon zu hören, ihnen sagen, dass sie nicht alleine sind und hören, wo sie Unterstützung benötigen. Wenn Corona nicht gerade das Leben lahmlegt und ein Erlass nach dem anderen auch ihre Arbeitsfelder einschränkt, ist Ulrike Weber als Schleswig-Holsteins erste und einzige ausgebildete Mats-Dozentin unterwegs, um Menschen mit anfänglicher und mittelschwerer Demenz nicht nur körperlich und kognitiv fit zu halten, sondern auch so lange wie möglich ein gutes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen und das Voranschreiten der Demenz zu verhindern. Ihre bisherigen Angebote und die Chancen für Demenzerkrankte und Angehörigen sind eine Geschichte, die der Ostholsteiner Anzeiger erzählt, wenn Ulrike Weber wieder ihre Angebote in den verschiedenen Räumen in den Kreisen Ostholstein und Plön veranstalten kann.

Angehörige und an Demenz Erkrankte brauchen Hilfe

Jetzt, wo das nicht möglich ist, möchte sie mit ihrem Wissen und Engagement aber trotzdem genau denjenigen helfen, die es am nötigsten haben. „Die Angehörigen dürfen nicht mehr in die Pflegeheime, die Pflegebedürftigen nicht raus. An Demenz Erkrankte, die sonst tagsüber in der Tagespflege untergebracht sind, sind nun auch zuhause, die Konflikte und Belastungen für alle steigen“, weiß Weber.

Mut machen, statt Angst haben

Warum macht Ulrike Weber das in einer Zeit, in der die meisten soziale Kontakte meiden aus Angst vor Ansteckung? „Ich habe keine Angst, ich möchte den Menschen Mut machen. Wir haben manches vielleicht nicht im Griff, aber wenn wir uns jetzt vor lauter Angst zurückziehen, hat das fatale Folgen“, ist Ulrike Weber überzeugt. Nicht nur ältere Menschen leiden an Vereinsamung, an Demenz Erkrankte können ohne soziale Kontakte, Abwechslung und ein Maß an Bewegung sich einigeln, Depressionen bekommen und sich somit ihr Gesundheitszustand verschlechtern.

Es bräuchte Skype und Sportprogramme in den Pflegeeinrichtungen

Für Angehörige sei es ebenso eine riesige Herausforderung, wenn sie nun entweder ohne Tagespflege 24 Stunden am Stück verantwortlich seien oder aber nicht zu ihren Erkrankten können, weil sie es nicht dürfen, weiß Weber. „Im Grunde müssten in den Alten- und Pflegeheimen alle auf Skype umrüsten und nun Sportangebote für Senioren stattfinden, um genau dem entgegenzuwirken. Doch dazu gibt es zu wenig Fachpersonal. Da sind wir gefragt“, sagt Weber.

Einsamen Älteren, an Demenz Erkrankten sowie deren Angehörigen möchte sie Unterstützung und Rat bieten, ebenso alltägliche Hilfe von Einkauf bis Rezeptbesorgung und weiteres, was sich aus den Telefonaten ergebe. Und weil all das nicht als Einzelperson geht, sucht Ulrike Weber auch Mitstreiter.

Wer helfen will und Hilfe braucht

Alle am Angebot Interessierten – ob als Ratsuchender, Angehöriger oder Unterstützer – erreichen Ulrike Weber unter info@aktivitaetsmobil.de oder 0162 4262085.