Ulrike Plötz erklärt das Aquarellmalen

von Achim Krauskopf

10. Mai 2020, 10:30 Uhr

Eutin | Wie geht Aquarellmalen? Diese Frage, die ihr in einem Brief gestellt wurde, beantwortet die Eutinerin Ulrike Plötz (Foto) mit einem anschaulichen Kursus. Vergangene Woche hatte er auf die KINA-Seite unserer Zeitung begonnen, heute geht es weiter mit Grundtechniken beim Malen mit Wasserfarben. Ulrike Plötz leitet die Urban Sketcher in Eutin, ihr Kursus auf der KINA-Seite wird am kommenden Donnerstag fortgesetzt. KINA Seiten 22 & 23