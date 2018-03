Ulrike Behrens übernimmt Vorsitz

Die ehemalige Malenter Bürgervorsteherin beerbt Hans-Jürgen Erichsen an der Spitze des Heimat- und Verschönerungsvereins

von Bernd Schröder

22. März 2018, 14:46 Uhr

Führungswechsel beim Heimat- und Verschönerungsverein Malente-Gremsmühlen: Ulrike Behrens hat den Vorsitz von Hans-Jürgen Erichsen übernommen. Die 25 anwesenden Mitglieder wählten die 67-jährige CDU-Gemeindevertreterin und ehemalige Malenter Bürgervorsteherin am Mittwochabend bei der Jahresversammlung in der Thomsen-Kate einstimmig an die Spitze des 121 Mitglieder starken Vereins. Dieser erlebte damit in den 31 Jahren seines Bestehens erst den zweiten Wechsel des Vorsitzes.

Die ehemalige Leiterin der Senioreneinrichtung „Immenhof“ hatte erst vor zwei Jahren den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden übernommen. Auf diese Position wählten die Mitglieder Harald Düsterhoff, der zuvor Beisitzer war. In ihren Ämtern bestätigt wurden Kassenwart Rüdiger Lamb sowie die Beisitzer Wieland Seifert, Lotti Philipp und Angelika Falk. Neuer Beisitzer ist Andreas Grieger, der seit etwa vier Jahren als Museumsführer an der Tews-Kate wirkt. Diese verzeichnete 2017 mit knapp 3500 Besuchern weniger Zuspruch als gewohnt. Grund sei das schlechte Wetter gewesen, sagte Lamb. Denn die Qualität der Führungen sei eher gestiegen, was an einer Spendenbereitschaft der Besucher abzulesen sei, die so groß wie nie sei.

Ulrike Behrens würdigte das Engagement ihres Vorgängers: „Du bist die Aufgabe mit viel Verantwortungsgefühl angegangen und hast alles vortrefflich hingekriegt“, lobte sie. Erichsen war 15 Jahre lang Stellvertreter des mittlerweile verstorbenen Christoph Schmidt, von diesem übernahm der Bauingenieur dann 2008 den Vorsitz. Für seinen Rückzug machte der 78-Jährige Altersgründe geltend: „Ich werde im nächsten Jahr 80 und will nicht mehr.“ Seiner Nachfolgerin wünschte er „viel Erfolg, Standhaftigkeit und Ausdauer“.

Zu den größten Herausforderungen für die neue Vorsitzende dürfte es gehören, das anhaltende Schrumpfen des einst mehr als 200 Köpfe starken Vereins zu stoppen, auf das Lamb hinwies. So sank die Zahl der Mitglieder von 132 Ende 2016 auf 120 Ende vergangenen Jahres. „Uns fehlen jüngere Mitglieder“, mahnte der Kassenwart. Immerhin: Im Anschluss an die Versammlung verzeichnete er ein neues Mitglied.

Eine weitere Baustelle ist das „Zimmermann“-Archiv des Vereins, das in einem kleinen Raum im Haus des Kurgastes untergebracht ist. Um diese Reichtümer zu ordnen, braucht man Fläche“, sagte Erichsen. Die gebe es dort nicht.

Finanzielle Sorgen muss sich der Verein nicht machen. Die Kasse ist noch gut gefüllt, auch wenn 2017 ein kleines Minus zu Buche stand. Die Ausgaben waren aber aus Sicht Lambs gut angelegt. Sie flossen etwa in eine Reparatur des Reetdachs der Tews-Kate, wo auch ein Pavillondach angelegt wurde, Maler- und Elektroarbeiten, die Sanierung einer Terrasse und eine Mikrofonanlage. 6000 Euro gab der Verein für seine Museumsführer aus.

Hans-Jürgen Erichsen ist nun zwar nicht mehr im Vorstand. Seine Aufgabe als Organisator der Tagesausflüge will er aber weiterhin erfüllen. Die nächste Reise führt am Sonnabend, 23. Juni, nach Fehmarn. Es sind noch Plätze frei.