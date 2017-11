Übertragungsfehler kostete viele Jahre

von Constanze Emde

erstellt am 01.Dez.2017 | 00:30 Uhr

Die Entscheidung des Bauausschusses gegen den Festplatz als Standort eines neuen Feuerwehrhauses für 120 Einsatzkräfte war absehbar. Niemand hätte guten Gewissens einem solchen Bau an einer Stelle zustimmen können, von dem aus die Hilfsfristen nicht einzuhalten sind. Die Verwaltung hatte darauf explizit in der vergangenen Sitzung Anfang November darauf hingewiesen, sogar von einem zu hohen Sicherheitsrisiko und nicht ausreichend gewährleistetem Brandschutz gesprochen (wir berichteten).

Wieso hatte das Thema Hilfsfrist in den Jahren zuvor keine Beachtung gefunden? Das war die Frage, die aufkeimte. Hatten die Fraktionsvertreter jahrelang mitbedacht, dass eine Gemeindewehr am Standort Festplatz auch zusätzlichen Kosten für eine Wache am alten Standort Priwall bedeuten würde? Dies war vermutlich stillschweigend hingenommen worden, wurde in den Protokollen nicht weiter erörtert oder sei nach heutigem Aktenstudium nicht nachvollziehbar – so lauteten Erklärungsversuche von den heutigen Verantwortlichen im Rathaus. Den entscheidenden und entlastenden Hinweis für all die Planungsjahre gab Matthias Rachfahl, CDU-Fraktionsvorsitzender am Mittwochabend kurz vor der Abstimmung zu Protokoll. Rachfahl zitierte aus einem Beschlussvorschlag vom

7. Juni 2012, wonach die Stadt Eutin bereits am 24. September 2009 alle Zeiten von möglichen Einsatzorten minutengenau ermittelt habe. „Danach beträgt die durchschnittliche Entfernung zu allen Einsatzorten in Eutin (umgedreht auch in Anfahrtsrichtung für die Feuerwehrleute) 3,193 Minuten vom Festplatz. Zum jetzigen Standort Priwall beträgt sie 4,364 Minuten“, zitiert Rachfahl. Der geplante Standort Festplatz sei somit – bezogen auf ganz Eutin – günstig gelegen, lautet die Schlussfolgerung in der Verwaltungsvorlage.

Bürgermeister Carsten Behnk und der zuständige Fachbereichsleiter Martin Klehs nickten. Auch sie haben das im Aktenstudium entdeckt – und nur eine Erklärung dafür: „Es handelt sich dabei um eine Tabelle, in der Entfernungen zu verschiedenen Zielen angegeben sind. Allerdings fehlt dahinter die Einheit, ob es Meter oder wirklich Minuten sind“, sagte Behnk. Das damalige Planungsbüro, so Behnk, beharre allerdings darauf, dass es sich um Minuten handele. Es kann nur gemutmaßt werden, dass der Übertragungsfehler von Minuten statt Metern in den nachfolgenden Beschlussvorschlägen den Rattenschwanz an Entscheidungen bis zur europaweiten Ausschreibung, die heute im übrigen endet, zur Folge hatte.

Die Stadtvertreter waren am Mittwochabend überzeugt von den Argumenten der Verwaltung, setzten die Planungen für den Festplatz aus und beauftragten die Verwaltung mit der Suche nach alternativen Standorten (wir berichteten). Die Diskussion in Kurzform: „Klar hängt unser Herz am Festplatz, aber wir sind keine Spielverderber“, sagte Kathrin Pitzner (CDU), die Formulierung der Verwaltung „des Aussetzens der Planung“ und nicht des Aufhebens, gefalle ihr als Hintertürchen. Rachfahl ergänzte: „Wenn wir über den Ertüchtigung am Priwall reden, müssen wir parallel auch über Fissau und Neudorf reden.“ Grünen-Fraktionsvorsitzender Eike Diller nannte den Verwaltungsvorschlag „zielführend“ und betonte, wir suchen Alternativen für die Eutiner Wehr“, weder Fissau noch Neudorf stünden im Antrag.

Jackie Meyer (FDP) bekräftigte die FDP-Meinung: „Wir waren nie für diesen Standort am Festplatz und freuen uns, dass die Diskussion neu aufflammt.“ Klaus Kibbel (SPD) sagte insbesondere zur Diskussion um die Ertüchtigung am Standort Priwall: „Es wird so getan, als ob die Ertüchtigung nur durch Zukauf zu realisieren ist, sie ist auch durch Zukauf zu realisieren. Heute müssen wir doch nur sagen, dass wir auf die Wünsche der Wehr eingehen werden.“

Anstelle von 120 Einsatzkräften kann für die Eutiner Wehr von rund 70 Aktiven ausgegangen werden, sagte Ortswehrführer Marco Wriedt. Auf die bestehenden Planungen könne aufgesattelt werden, das Raumbuch müsse mit den Kameraden abgestimmt werden, so Behnk. Doch dafür muss die Grundstücksfrage geklärt sein.